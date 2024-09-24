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預防食物中毒「五大重點」 營養師：冰箱不能超過七分滿
夏天來到尾聲又到了換季的時刻，雖然氣溫會逐漸轉涼還是要記得注意食物存放位置與方式，預防食物中毒！若食物保存或是料理方式不當，輕則腹瀉拉肚子，重則可能嚴重影響身體健康，營養師品瑄在Instagram上發布影片幫大家複習預防食物中毒的五個方法！
一、一定要用泡沫洗手
營養師指出部份病毒一定要用泡沫才洗得乾淨。
二、食物要新鮮
過期的食物、放太久的食物要趕快處理掉！
三、器具使用要注意
生、生食熟食器具要分開才不會交互污染。
四、食物要徹底加熱
食物的中心溫度至少應達70度以上才能消滅細菌。注意，60到70度之間是危險的溫度帶，建議煮好的食物不要在室溫下放置超過兩小時。
五、注意存放溫度
營養師強調要低於7度才能抑制細菌生長，所以切記冰箱最多只能放到七分滿，放太滿功率會受到影響，不一定能達到指定的保存溫度，務必定期清理冰箱。
而近期腹瀉疫情鬧全台，預防食物中毒「五大重點」正好派上用場！疾管署監測資料顯示，國內第38周，即9月15日至21日的腹瀉門急診就診累計14萬6558人次，較前一周13萬8677 人次上升5.7%，為近5年同期最高。
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