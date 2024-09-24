快訊

中職／與八大行業人士聚餐？兄弟教頭澄清「不再私下合照」自保

京華城議會調查記錄今公開 彭振聲關鍵證詞全曝光

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

聽新聞
0:00 / 0:00

預防食物中毒「五大重點」 營養師：冰箱不能超過七分滿

聯合新聞網／ 綜合報導
預防食物中毒五大點，營養師帶你複習。示意圖／ingimage
預防食物中毒五大點，營養師帶你複習。示意圖／ingimage

夏天來到尾聲又到了換季的時刻，雖然氣溫會逐漸轉涼還是要記得注意食物存放位置與方式，預防食物中毒！若食物保存或是料理方式不當，輕則腹瀉拉肚子，重則可能嚴重影響身體健康，營養師品瑄在Instagram上發布影片幫大家複習預防食物中毒的五個方法！

一、一定要用泡沫洗手

營養師指出部份病毒一定要用泡沫才洗得乾淨。

二、食物要新鮮

過期的食物、放太久的食物要趕快處理掉！

三、器具使用要注意

生、生食熟食器具要分開才不會交互污染。

四、食物要徹底加熱

食物的中心溫度至少應達70度以上才能消滅細菌。注意，60到70度之間是危險的溫度帶，建議煮好的食物不要在室溫下放置超過兩小時。

五、注意存放溫度

營養師強調要低於7度才能抑制細菌生長，所以切記冰箱最多只能放到七分滿，放太滿功率會受到影響，不一定能達到指定的保存溫度，務必定期清理冰箱。

而近期腹瀉疫情鬧全台，預防食物中毒「五大重點」正好派上用場！疾管署監測資料顯示，國內第38周，即9月15日至21日的腹瀉門急診就診累計14萬6558人次，較前一周13萬8677 人次上升5.7%，為近5年同期最高。

營養師 食物中毒

延伸閱讀

40歲得出血性腦中風！工程師深夜頭暈頭痛 醫警告：別再熬夜

不嫁了！未婚夫嗆「收聘金是賣女兒」 轉頭許願嫁妝要賓士、特斯拉

跟小時候不同？他訝異注音符號ㄧㄨㄩ換位子 釣出眾人洗腦史

訊息都講光了…她苦惱熱戀期打電話沒話題 過來人獻策：聊不完

相關新聞

鋒面今晚侵襲氣溫略降！雨神相隨7日 僅這天雨勢稍緩

未來1周天氣持續不穩定、水氣多，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至明天因鋒面通過，有短暫雷陣雨及局部大雨，周四至周六迎風...

市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調...

動物用藥1癥結恐讓抗藥菌更棘手 專家：大陸抗藥性全球之首

抗生素抗藥性問題威脅全球，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，根據統計，全球每年4、5000萬人死於抗藥性...

腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五...

預防食物中毒「五大重點」 營養師：冰箱不能超過七分滿

夏天來到尾聲又到了換季的時刻，雖然氣溫會逐漸轉涼還是要記得注意食物存放位置與方式，預防食物中毒！若食物保存或是料理方式不當，輕則腹瀉拉肚子，重則可能嚴重影響身體健康，營養師品瑄在Instagram上發布影片幫大家複習預防食物中毒的五個方法！

全球500醫療機構評比 林口長庚獲「卓越醫院」金獎

林口長庚為全球最大的醫療體系之一，不斷投入醫學研究及科技創新，屢獲國內外大獎肯定。在2024年的「國際醫院聯盟獎」的激烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。