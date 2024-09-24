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食藥署肉品稽查 這業者原料過期13天「1原因」遭罰30萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署表示，本次查獲5家業者貯存逾期食品。圖／食藥署提供
食藥署表示，本次查獲5家業者貯存逾期食品。圖／食藥署提供

肉類加工產品是民眾常用食材，衛福部公布「113年度肉類加工食品製造業稽查專案執行成果」，此次裁罰金額最高30萬，是台南市大新肉品行，查獲效期到今年4月3日的雞胸肉，依違反食安法第15條規定，裁處30萬元整；新北鼎昌實業有限公司則有甘靈-B甘味劑、豬肉精粉等2項逾期食材，裁罰12萬元。

衛福部食藥署聯合地方政府衛生局，執行113年度肉類加工食品製造業稽查專案，共計稽查相關業者137家，如不符合食品良好衛生規範（GHP）準則、食品安全管制系統（HACCP）準則及「食品及相關產品追溯追蹤管理辦法」規定等且複查不合格者，將依違反食安法第8條及第9條規定，分別以食安法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，或以第48條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此次單一業者被裁罰最高金額為30萬元，中區管理中心主任陳姿伶說，這是台南市大新肉品行，查獲效期到今年4月3日的雞胸肉，依違反食安法第15條規定，加上業者12個月內二度被發現違規，地方衛生局裁處30萬元。

陳姿伶表示，依照裁處書，業者上次的紀錄為112年5月8日，衛生局今年4月16日前往稽查，發現逾期13天的雞胸肉，和未屆效的原料放在一起；違規次數裁罰基準方面，違反食安法第十五條第一項第八款，如1年內違反相同條款，按違規次數進行裁處，第1次6萬元，第2次30萬元，第3次90萬，第4次150萬，第5次以上250萬元。

次高的單一違規業者，是新北鼎昌實業有限公司，陳姿伶表示，因為被查獲效期到112年2月17日的甘靈-B甘味劑、效期到112年5月23日的豬肉精粉，新北市衛生局依違反食安法第15條規定，栽處12萬元整。

此次查核加工作業場所地板積水、製程使用之器具不潔等不符「GHP準則」缺失，另查有業者未依規定電子申報追溯追蹤資料或未落實「HACCP準則」，經命業者限期改正後，其中4家業者GHP、7家業者HACCP及2家業者的電子申報追溯追蹤仍複查不合格，其餘均複查合格。

本專案同時抽驗原料肉及肉加工成品共計246件，分別檢驗動物用藥殘留、食品添加物或衛生標準等項目，其中肉加工成品1件檢出防腐劑含量不符合規定，也查獲5家業者貯存逾期食品，上述相關違規業者均已由其所轄地方政府衛生主管機關依法裁處。

衛福部食藥署聯合地方政府衛生局，執行113年度肉類加工食品製造業稽查專案。圖／食藥署提供
衛福部食藥署聯合地方政府衛生局，執行113年度肉類加工食品製造業稽查專案。圖／食藥署提供

衛生局 食安

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