影／國內新增2例本土登革熱病例

疾病管制署下午公布國內新增2例本土登革熱病例，分別為20多歲男性及70多歲女性，居住於新北市新店區與中和區。衛生單位疫情調查發現2名個案於潛伏期均有三介廟或天山公園等高風險場域旅遊史，與前公布群聚個案屬同一群聚事件，該群聚案累計6例病例，均感染登革熱病毒第2型。

新北市政府已於新店區天山公園與中和區三介廟辦理大型孳清活動，預計今天下午進行封山為期一個月，於出入口設置封鎖線及管制牌，且加派人力進行巡查，並持續加強社區環境孳生源清除作業，疾管署機動防疫隊亦持續出動至疫情風險區，協助新北市進行各項防治措施。