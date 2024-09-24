影／國內新增2例本土登革熱病例
疾病管制署下午公布國內新增2例本土登革熱病例，分別為20多歲男性及70多歲女性，居住於新北市新店區與中和區。衛生單位疫情調查發現2名個案於潛伏期均有三介廟或天山公園等高風險場域旅遊史，與前公布群聚個案屬同一群聚事件，該群聚案累計6例病例，均感染登革熱病毒第2型。
新北市政府已於新店區天山公園與中和區三介廟辦理大型孳清活動，預計今天下午進行封山為期一個月，於出入口設置封鎖線及管制牌，且加派人力進行巡查，並持續加強社區環境孳生源清除作業，疾管署機動防疫隊亦持續出動至疫情風險區，協助新北市進行各項防治措施。
疾管署呼籲，居住或曾出入疫情風險區之民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速至新北市政府衛生局成立之社區篩檢站篩檢或就近至醫療院所就醫、就醫時告知醫師旅遊活動史，同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問 TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。
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