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智慧手表抓到心律不整 40歲女接受新手術獲重生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李政鴻（右）為心律不整患者執行最新的脈衝場導管電燒手術。圖／台中榮總提供
醫師李政鴻（右）為心律不整患者執行最新的脈衝場導管電燒手術。圖／台中榮總提供

心房顫動是常見的心律不整，40歲徐姓女子5年前罹心房顫動中後期，因工作國外常忘記服藥，直到智慧型手表偵測到復發，經與台中榮總心臟內科團隊溝通後，接受新型脈衝場導管電燒手術，3天出院，恢復良好，預計到國外繼續求學與工作。

另一名63歲女心房顫動頻繁，經藥物治療仍腦中風，經同步接受脈衝場導管電燒及左心耳封堵器置放的複合式心導管手術。由台中榮總醫學研究部主任謝育整主任、心臟內科醫師林俊呈、心臟內科醫師郭銘荏合作在3小時內完成手術，患者康復重返職場。

台中榮總電氣生理科主任李政鴻說，心房顫動是常見的心律不整，國內盛行率約1.2%，年齡越長發生率越高、風險也越高，症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促及頭暈等，且易導致中風及心臟衰竭等嚴重後遺症。傳統治療包括射頻電燒術和冷凍燒灼術，雖然效果良好，但手術時間長、併發症風險高等問題。

李政鴻說明，脈衝場導管電燒術為新型、高度精確的電燒技術，能快速有效地電燒異常心臟組織，同時保護周圍健康組織。手術時間較傳統大幅縮短一半，並降低術中併發症發生率，多數病人術後1至2天即可出院，且術後無胸悶等不適感。

台中榮總心臟內科近期引進脈衝場導管電燒術，在今年7月18日首次在台中榮總完成全國上市後首例複雜性脈衝場電燒手術，預期將幫助更多心律不整病人獲得快速、安全且有效的治療。

台中榮總說明，院長陳適安是台灣心房顫動電燒手術先驅，也是國際上心房顫動Taipei Approach（台北方法）手術的發明者。在他的帶領下，台中榮總與台北榮總合作率先在今年6月完成脈衝場導管電燒術（Pulsed Field Ablation, PFA）的臨床試驗，台北榮總20例，台中榮總10例，成效良好，獲衛福部核准使用。

陳適安表示，台中榮總將繼續致力於提升心臟病治療的品質與安全性，為病患提供更先進且優質的醫療服務。

醫師李政鴻說明，最新的脈衝場導管電燒手術在心臟肺靜脈施作處。圖／台中榮總提供
醫師李政鴻說明，最新的脈衝場導管電燒手術在心臟肺靜脈施作處。圖／台中榮總提供

主任 台中榮總 手術

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