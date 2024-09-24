首款電動車第4季加入新車安全評等 明年還有Model3接力
交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」，提供消費者購車參考，截至今年第3季已公布12款車型受評結果，其中包括3款3星、3款4星、6款5星車款。交通部表示，今年第4季將有首輛電動車款Tesla Model Y加入評測，明年第1季Tesla Model 3也將接續進行評測。
交通部「台灣新車安全評等TNCAP」每季依照銷量選定受評車型，去年以來已陸續選定Toyota Corolla Cross、Toyoyta RAV4、Toyota Corolla Altis、 Sienta、Honda CR-V、Ford Kuga、Toyota Yaris、Nissan Kicks、Lexus NX、Honda FIT與X-Trail等5品牌、12車型辦理碰撞測試。
交通部指出，今年第4季將針對自費車款HONDA CR-V進行評測，為今年以來第2輛自費車款，另有首輛電動車款Model Y加入評測。明年第1季將針對Honda HRV、Tesla Model 3進行評測，目前所有購車進度都順利。此外， Nissan Sentra明年將進行自費評測，預計第2季進行測試。
交通部公布今年第3季受評車款Toyota Sienta評測結果，獲4顆星評等，其中在4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%、安全輔助42%。
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