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影／防疫一體 抗生素抗藥性管理行動計畫明年啟動

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，疾病管制署下午表示，行政院核定之「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，國立台灣大學副校長張上淳出席說明因應抗生素抗藥性威脅，此國家級計畫之重要性。記者林伯東／攝影
為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，疾病管制署下午表示，行政院核定之「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，國立台灣大學副校長張上淳出席說明因應抗生素抗藥性威脅，此國家級計畫之重要性。記者林伯東／攝影

為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，疾病管制署下午表示，行政院核定之「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，以防疫一體（One Health）為架構，期透過「建立和發展國家抗生素管理協調機制」、「確保動物用、人用之抗生素源頭及流向管理」、「提高民眾及醫療專業人員認知」、「優化醫療照護感染預防和控制」、「推動抗生素抗藥性整合 性共同監測與風險評估機制」5大策略強化我國抗生素抗藥性防治及提升醫療照護機構感染管制效能。執行期程為114至118年，114年預計投入約2億元經費。國立台灣大學副校長張上淳說明因應抗生素抗藥性威脅，此國家級計畫之重要性。

張上淳表示，抗生素抗藥性為全球公共衛生重要議題，本周（9月26日）聯合國將於紐約召開抗生素抗藥性高階會議，宣示全球政治領袖決心，呼籲各國須採取跨部門合作方式，以實踐聯合國永續發展目標。世界衛生組織已在108年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一，抗藥菌的傳播可能涉及影響人類與動物健康、食品安全及環境等多層面。

世界衛生組織、世界動物衛生組織、聯合國糧食及農業組織於104年共同提出抗生素抗藥性全球行動方案，呼籲各國須採取「防疫一體」跨部門合作方式，並擬定具財政支援的國家型計畫，以減緩抗生素抗藥菌發生及其傳播；然統計至112年止，全球僅約1成國家提供充份預算實施跨部門防治計畫。

為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，疾病管制署下午表示，行政院核定之「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，國立台灣大學副校長張上淳（右二）出席說明因應抗生素抗藥性威脅，此國家級計畫之重要性。記者林伯東／攝影
為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，疾病管制署下午表示，行政院核定之「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，國立台灣大學副校長張上淳（右二）出席說明因應抗生素抗藥性威脅，此國家級計畫之重要性。記者林伯東／攝影

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