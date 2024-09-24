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腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五年同期次高。示意圖／ingimage
腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五年同期次高。示意圖／ingimage

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五年同期次高。目前檢出病毒以諾羅病毒最多，其次腸炎弧菌。預估下周疫情仍會上升，恐會上看15萬人次就診。

疾管署監測資料顯示，國內第38周，即9月15日至21日的腹瀉門急診就診累計14萬6558人次，較前一周13萬8677 人次上升5.7%，為近5年同期最高。

全國近四周，為第35至38周，共接獲123起腹瀉群聚通報案件，也高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計47起，以檢出諾羅病毒有28件，占60%為最多，其次為腸炎弧菌有12件，占25.5%。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約24至48小時；而細菌性病原檢出腸炎弧菌、沙門氏桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸，如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面等而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

郭宏偉說，如廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物澈底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產，以預防腸胃炎傳播。另外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員，特別是廚工的衛生及健康情形，如疑似腸胃炎感染應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

受病患污染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水，濃度為1000ppm擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水，濃度5000 ppm消毒清理。腸胃炎感染期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並落實正確洗手，降低病原傳播的風險。

2019至2024年全國腹瀉門急診就診人次趨勢。圖／疾管署提供
2019至2024年全國腹瀉門急診就診人次趨勢。圖／疾管署提供

疫情 羅一鈞 腸胃炎 諾羅病毒

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