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7成銀髮族沒每天吃堅果 牙口不好、怕花錢是主因

中央社／ 台北24日電

據台灣長輩餐食調查發現，僅6%長者每天營養攝取量及格，約7成銀髮族難做到每天堅果攝取，主因是長者牙口不好、怕花錢，學界呼籲與相關廠商合作，提供堅果種子相關物資。

弘道老人福利基金會今天下午舉行記者會，公布高齡餐食調查報告，問卷對象以基金會服務長輩為主，共訪問1035名長輩，受訪長輩擴及全台灣共10個縣市，包括居家關懷與實體服務點的長輩，經濟狀況有中低收、邊緣戶與一般戶。

調查顯示，高達90%長輩每天會吃足3餐，幾乎多數長輩過去3個月並沒有因爲健康狀況出現進食量減少，卻有76%長輩體重降低，進一步釐清吃得飽的長輩是否吃得夠營養，雖然近81%長輩自覺吃得營養均衡，實際上僅6%真正達到衛生福利部國健署建議每天營養攝取量。

這份調查分析長輩營養觀念與行為，以國健署每天飲食指南中對6大類食物每天攝取量作為參考，最無法達到的是「每天吃1次堅果種子」，70.9%長者在1週內吃堅果次數是0至2次，僅14.6%可每天達到；其次難達到的是則是「每天吃到2種水果」，僅28.2%可每天達標。

營佳營養諮詢中心社區營養主任林孟瑜表示，擔心買堅果會花大錢也是長輩不願意吃的原因，事實上每天需攝取堅果份量並不多，只需要吃足夠裝滿1個喝湯的湯匙量即可，約15至20公克就夠了，如此少量堅果經換算後成本並不高，長輩千萬不用擔心吃堅果會造成經濟負擔。

林孟瑜說，7成銀髮族沒有落實每天吃堅果，主要的原因之一就是牙口不好，咬不動就吃不下去，鼓勵長輩自行將堅果磨成粉，或選購無添加堅果粉沖泡飲，如芝麻粉就是非常好的選擇，建議長輩可在每天吃早餐時，將1至2湯匙的堅果粉搭配在牛奶或五穀粉。

根據國民健康訪問調查，7成以上長者有缺牙問題，6成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題限制進食種類。國健署今天上午舉行銀養創新料理競賽，設計易於咀嚼、兼具營養均衡的餐點，參賽者從食材挑選、切割烹煮技巧的改變等，設計出讓長輩咬得動、吃得下的美味餐點。

國健署長吳昭軍在接受媒體聯訪時提到，台灣鄉下的長輩，多數是獨居或老老照顧，不只烹煮份量不好抓，常常為料理三餐煩惱，其中最大困擾是「食不下嚥」，近年不斷推廣質地飲食調整，希望幫助長者吞嚥咀嚼，盼未來持續與業者及學界合作，打造吃得下的營養社區。

台灣銀髮族是否能吃飽已經不是問題，現在應該更進一步關心長輩吃得是否夠營養，國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系副教授黃志忠表示，許多長輩做無法達到的每天一份堅果，可嘗試開發與連結堅果相關廠商，提供堅果種子相關物資，提升攝取堅果種子機會。

國健署 銀髮族 長輩

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