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佳山基地空軍教準部傳13官兵食物中毒！衛生局採檢體 坦言無法條可依循

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局派稽查隊到佳山基地餐廳，了解製作餐飲的過程，並採集檢體。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局派稽查隊到佳山基地餐廳，了解製作餐飲的過程，並採集檢體。圖／花蓮縣衛生局提供

位於花蓮佳山基地的空軍教準部，昨傳出有官兵用餐後出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，今天被送往國軍花蓮總醫院接受治療。花蓮縣衛生局接獲通報，確認13人有症狀，懷疑是食物中毒，已派員採取檢體，衛生局長朱家祥表示，因該基地廚房不是餐飲業者，目前地方沒有法條可依循，檢驗結果1、2周後出爐。

朱家祥受訪指出，今天凌晨有13名個案到國軍花蓮總醫院急診，症狀以腹瀉腸胃道為主，院方通報疑似有腸胃道群聚感染，是否為食物中毒，還需要進一步的檢查。衛生局派稽查隊到醫院，採集人體檢體，也到佳山基地餐廳，了解製作餐飲的過程。

朱家祥表示，佳山基地的餐飲是屬於軍方內部的餐廳，外聘廚師進去煮飯，由於該基地的餐飲不是餐飲業者，不會留食餘檢體，衛生局目前沒有法規可管，平常皆為自主管理，除非發生類似這次的狀況，衛生局才會介入檢視廚房的狀況、刀具、沾板與環境衛生等。

朱家祥說，該單位有百餘人昨天吃了午餐，分別有烤雞、豬柳條、百頁皮蛋、清蒸南瓜、冬瓜蛤蜊湯、白飯，目前13人出現症狀送醫，這13人共餐的時間是昨天中餐，症狀看起來不是很嚴重，恢復得也很快。

國軍花蓮總醫院主任醫師林耕民表示，從今天凌晨開始，空軍教準部官兵出現上吐下瀉的症狀，其中包括1名聘僱人員。經醫療處理後，目前僅有1人留院觀察，其餘成員狀況穩定，已返回部隊。

醫院今天派遣感控師與營養師前往現場了解情況，也針對水質採檢，預計明後天會有初步細菌學報告。至於是否為食物中毒，檢驗結果大概1、2周才會有結果。

花蓮縣衛生局派稽查隊到佳山基地餐廳，了解製作餐飲的過程。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局派稽查隊到佳山基地餐廳，了解製作餐飲的過程。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，佳山基地的餐飲屬於軍方內部餐廳，因不是餐飲業者，不會留食餘檢體，衛生局目前沒有法規可管。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，佳山基地的餐飲屬於軍方內部餐廳，因不是餐飲業者，不會留食餘檢體，衛生局目前沒有法規可管。記者王思慧／攝影

空軍 衛生局 食物中毒

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