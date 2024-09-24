快訊

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

舔耳摸胸女助理…高院首開庭 宥勝「兩度鞠躬道歉」求緩刑

YouTube Premium「全球16國」漲價最高貴60% 訂戶轟：比HBO＋Netflix還貴

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋商壓力山大…9月蛋價3連降 產地價每斤24.5元續創3年新低

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台北市蛋商公會今天宣布本周蛋價再調降2元，產地價和批發價分別由每斤26.5元和36元降至24.5元和34元。聯合報系資料照
台北市蛋商公會今天宣布本周蛋價再調降2元，產地價和批發價分別由每斤26.5元和36元降至24.5元和34元。聯合報系資料照

國內雞蛋買氣依舊不佳，全台各縣市囤蛋情況造成蛋商壓力山大，9月已就已經連續2周調降增買氣，但降價帶來的效果相當有限，台北市蛋商公會今天再宣布，本周起蛋價再降2元，產地價和批發價分別由每斤26.5元和36元降至24.5元和34元，蛋價續創近3年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，先前因為多個月買氣不佳，加上暑假期間蛋農自主調節換羽蛋雞，目前都已經恢復生產，因此產量上又再提升不少，然後要比較買氣的話，和蛋荒前的買氣真的差很多，也讓很多蛋商感到龐大的壓力，不斷降價也是希望對買氣的回升有助益。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台指出，目前國內投入生產蛋雞約3691萬隻，每日生產量為12.2萬箱，若以每箱平均200顆來算，每日生產量比國人每日所需再多40萬顆。

有雞農表示，除了今年禽流感疫情控制得宜，加上遇到消費淡季，再來也包含去年為因應蛋荒大幅增加進口種雞的數量，後續在養產蛋母雞自然也會變多，雞蛋自然也就供過於求，也有蛋農準備開始另一階段的自主減產。

壓力 蛋價 雞蛋

延伸閱讀

賣壓仍在！雞蛋是否再降價 蛋商明決定

禽流感疫情肆虐 美蛋價上月大漲19%

彰化傳統養雞場難轉型 業者指出最新原因是綁約20年

彰監「鐵窗牌」蛋黃酥每顆降2元 8.5萬顆22日電話搶購

相關新聞

佳山基地空軍教準部傳13官兵食物中毒！衛生局採檢體 坦言無法條可依循

位於花蓮佳山基地的空軍教準部，昨傳出有官兵用餐後出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，今天被送往國軍花蓮總醫院接受治療。花蓮縣衛生...

腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五...

蛋商壓力山大…9月蛋價3連降 產地價每斤24.5元續創3年新低

國內雞蛋買氣依舊不佳，全台各縣市囤蛋情況造成蛋商壓力山大，9月已就已經連續2周調降增買氣，但降價帶來的效果相當有限，台北...

小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」

小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

花440元買炸物…老闆滿額強贈「炸蜈蚣」 網歪樓：中藥入菜賺到

有一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」上貼出一組照片並發文表示，他在鳳山自強路上花了440元買了一堆炸物回家，當吃到一半時發現遭老闆加料，被強贈了「一隻炸蜈蚣」，他驚嚇怒喊「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，害他立馬狂催吐。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「看到秒反胃！」

肯德基「炸雞粉」驗出致癌農藥！業者緊急回應了

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中旗下有KFC肯德基的富利餐飲股份有限公司，從泰國輸入的「吮指原味雞調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。