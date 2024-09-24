蛋商壓力山大…9月蛋價3連降 產地價每斤24.5元續創3年新低

國內雞蛋買氣依舊不佳，全台各縣市囤蛋情況造成蛋商壓力山大，9月已就已經連續2周調降增買氣，但降價帶來的效果相當有限，台北市蛋商公會今天再宣布，本周起蛋價再降2元，產地價和批發價分別由每斤26.5元和36元降至24.5元和34元，蛋價續創近3年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，先前因為多個月買氣不佳，加上暑假期間蛋農自主調節換羽蛋雞，目前都已經恢復生產，因此產量上又再提升不少，然後要比較買氣的話，和蛋荒前的買氣真的差很多，也讓很多蛋商感到龐大的壓力，不斷降價也是希望對買氣的回升有助益。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台指出，目前國內投入生產蛋雞約3691萬隻，每日生產量為12.2萬箱，若以每箱平均200顆來算，每日生產量比國人每日所需再多40萬顆。

有雞農表示，除了今年禽流感疫情控制得宜，加上遇到消費淡季，再來也包含去年為因應蛋荒大幅增加進口種雞的數量，後續在養產蛋母雞自然也會變多，雞蛋自然也就供過於求，也有蛋農準備開始另一階段的自主減產。