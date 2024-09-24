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腸病毒疫情 疾管署估雙十假期才降溫、11月中脫離流行
中秋節後，腸病毒威脅不減。疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒目前預估到國慶雙十假期時仍會維持在上升階段，預估11月中旬才會脫離流行期，預估高峰單周就診人數可能上看1.7萬人。另外，近期病毒型別A10、A16型別轉換，也導致流行期延後。
依據疾管署監測資料顯示，第38周為9月15日至9月21日的門急診就診計1萬6253人次，較前一周的1萬4856人次上升9.4%，疫情處高點。
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型及克沙奇A16型為多，另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升。
今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施。
此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水，即10公升清水加上100毫升市售家庭用漂白水，進行一般環境消毒，並於調配時進行適當防護，注意環境通風。
疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
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