第3季台灣新車安全評等結果出爐 Toyota Sienta獲4星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」，提供消費者購車參考，截至今年第2季已公布11款車型受評結果。交通部公布今年第3季受評車款Toyota Sienta評測結果，獲4顆星評等，其中在4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%、安全輔助42%。

交通部「台灣新車安全評等TNCAP」每季依照銷量選定受評車型，去年以來已陸續選定Toyota Corolla Cross、Toyoyta RAV4、Toyota Corolla Altis、Honda CR-V、Ford Kuga、Toyota Yaris、Nissan Kicks、Lexus NX、Honda FIT與X-Trail等5品牌、11車型辦理碰撞測試。

交通部表示，此次Toyota Sienta評測主要以5人座車型，在成人保護部分，發現碰撞後駕駛座腳踏區有破裂，可能對足部造成傷害，故予以扣分。在前方全寬撞擊試驗後，後座乘客碰撞過程中頭部向前偏移較大，且頭部受到傷害，超過規定限制值，其保護性能評為「不良」。

此外，在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，後座因頭枕有效高度不足，且人偶頭部與頭枕間隙過大，遭後方車輛追撞時易使乘員頸部產生鞭甩效應，以致保護性能評為「不良」。

在兒童保護部分，在前方偏置撞擊試驗後，6歲兒童人偶向前移動時頸部、胸部承受力量較大，導致該二部位保護性能評為「差」，且頭部因受到嚴重傷害，故該兒童人偶不予給分。

在行人保護部分，在頭部衝擊試驗項目中，當頭部撞擊至車輛A柱及擋風玻璃底部的保護性能評為「差」或「不良」；在骨盆衝擊試驗與腿部衝擊試驗項目中，部分前方結構對於大腿骨及骨盆造成較大的衝擊力量，以致保護性能評為「尚可」或「不良」。此外，該車款未具備緊急煞車輔助的弱勢道路使用者系統，故該項目不予給分。

在安全輔助部分，該車型未具備車速輔助系統，且後排座椅未配備安全帶提醒裝置，因此不予給分。此外，車道輔助系統未具有車道維持輔助功能，及人機介面全部功能未符合規定，故不予給分。