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長者一頓吃三餐、蛋白質不足 衛福部：社區營養師協助

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長吳昭軍表示，衛福部希望將營養師服務往前延伸，以每6萬人配置1名營養師為目標，共需400餘名社區營養師，現已配置124名。本報資料照片
衛福部國健署長吳昭軍表示，衛福部希望將營養師服務往前延伸，以每6萬人配置1名營養師為目標，共需400餘名社區營養師，現已配置124名。本報資料照片

民團調查，過半數長者3餐都無人陪伴，近5成自行烹調餐時，但只有6%達到國健署建議每日營養攝取量。衛福部國健署長吳昭軍表示，衛福部希望將營養師服務往前延伸，以每6萬人配置1名營養師為目標，共需400餘名社區營養師，現已配置124名。

弘道老人基金會調查，超過半數的老人一日3餐都無人陪伴，48.7%的長輩自己煮三餐，而一天3餐都獨自用餐的長輩高達51.3% ，且雖然有近81%的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量。

吳昭軍表示，過去民眾都是等到生病，在醫院就醫、完成治療後，才得到營養諮詢，衛福部希望營養諮詢往前延伸，為長者、民眾建立營養概念，因此在社區布建社區營養師，預計明年再增加員額，將達到190人，有需求的民眾，可向地方衛生局聯繫。

「社區營養師可進入社區、深入民眾家中或社區照顧關懷據點，協助飲食教育推廣。」吳昭軍表示，社區營養師可進入社區，深入民眾家中及社區關懷據點，評估長者營養狀態，並提供後續介入、餐食設計等服務。

台北榮總醫院營養部膳食管理科主任王郁雯表示，長者常因牙口不好，老化導致咀嚼、吞嚥、唾液分泌受影響，或擔心影響慢性病框等而「不敢吃肉」，導致蛋白質攝取量偏低，建議飲食著重均衡性，除了主食以外，也要有蛋白質來源，可以魚肉、雞肉等，切成較小的體積，並透過燉煮的料理方式，讓其更好入口，蛋、豆製品等，也是質地柔軟的蛋白質來源。

另，許多長者獨自料理，常會「煮一頓吃3餐」，或留下社福單位發的一個便當吃好幾餐。王郁雯建議，長者餐時必須注意新鮮度，需要多少量就煮多少，建議選擇當餐、新鮮的飲食進行烹調，或至少每餐都要有新增菜色。

營養師 蛋白質 衛福部 銀髮族

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