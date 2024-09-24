女性私密處困擾有解 陰道雷射助擺脫發炎、尿失禁

女性歷經生產、邁入更年期或卵巢、乳房等疾病影響下，泌尿生殖系統會逐漸老化、萎縮，易發生漏尿、反覆性泌尿道發炎或陰道發炎等窘境，安南醫院泌尿科醫師許齡內表示，「陰道雷射」手術正是女性福音，逾7成患者治療4個月後可獲明顯改善。

許齡內說，身為女性泌尿科醫師，在診間時常碰到女性患者問及「已生產完多年，卻在運動、跑步、爬山時漏尿，且狀況越來越嚴重」，也有乳癌患者因故無法接受賀爾蒙治療，導致泌尿道容易引發感染等情況，造成女性日常生活上的不便。

她表示，針對容易出現反覆性泌尿道發炎或陰道發炎，藥物治療效果不好者、生產後造成漏尿的年輕女性，以及更年期陰道乾澀、萎縮性陰道炎、性交疼痛或輕微尿失禁等族群，「陰道雷射」正是合適的解方。

許齡內提到，陰道雷射治療透過鉺雅克雷射光熱效應，使陰道內壁膠原蛋白重組再生、骨盆筋膜組織緊緻，進一步改善骨盆底支持系統，緩解尿失禁問題；因生產、老化所致陰道鬆弛及黏膜萎縮，以往需藉由陰道整型手術改善，如今藉由陰道雷射也可達到全面性陰道緊實，擺脫乾澀困擾。

許齡內指出，根據國外文獻研究報告顯示，超過2萬5000例個案在陰道雷射治療後，逾7成患者治療約4個月後，不再感到私密處「濕答答」，且高達9成5患者回饋在性生活得到很大改善，不過，陰道雷射治療仍無法一勞永逸，需定期保養至少3個月，才能讓私密處有最佳狀態。

許齡內也強調，如今泌尿道感染、陰道發炎、尿失禁等病症治療日新月異，因應不同的致病機轉，有不同的治療方法，希望有此困擾的女性朋友應勇於盡早就醫，恢復對於排尿禁制性、強化私密處抵抗力，可增加性生活的美滿程度。