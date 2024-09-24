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北部登革熱群聚擴大 新北三介廟、天山公園封山一個月

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
北部今年爆發首起登革熱群聚，疾管署今公布再增2名本土登革熱案例通報。新北登革熱群聚示意圖。圖／疾管署提供
北部今年爆發首起登革熱群聚，疾管署今公布再增2名本土登革熱案例通報。新北登革熱群聚示意圖。圖／疾管署提供

新北爆發登革熱本土群聚疫情，今天公布再新增2例，均有新店區天山公園與中和區三介廟，目前當地已經列高風險警示區並設立篩檢站。衛福部發言人羅一鈞表示，天山公園與三介廟一代即將封山，預計維持一個月。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今天新增的2例為中和區20多歲男性和新店區70多歲女性，在19至20日之間出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、肌肉痛、嘔吐、腹瀉、倦怠等症狀。經過疫調發現，2個案在潛伏前都有三介廟或天山公園等高風險場域旅遊史，與跟先前公布群聚個案屬同一群聚事件。

郭宏偉說，目前2名個案皆返家休養，同住接觸者共5名目前無症狀，衛生單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，並加強疑似病例監測。

羅一鈞說，新北市政府已於新店區天山公園與中和區三介廟辦理大型孳清活動，預計今天下午進行封山為期一個月，病出入口設置封鎖線及管制牌，且加派人力進行巡查，並持續加強社區環境孳生源清除作業。

疾管署機動防疫隊也會持續出動至疫情風險區，協助新北市進行各項防治措施，請民眾配合衛生單位執行防治工作，本群聚事件須執行社區監測至10月21日。

羅一鈞表示，此群聚累計6例，包含新北5例以及花蓮1例，花蓮個案為上周公布，跟新北個案有地緣關聯，且病毒序列相同，研判為同一群聚。此群聚感染第二型病毒，第二型須注意非典型症狀，如容易有腹瀉噁心嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高。

今年截至9月23日，累計172例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計8例，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、新北市5例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計213例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓26及泰國25例。

疾管署呼籲，居住或曾出入疫情風險區之民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速至新北市政府衛生局成立之社區篩檢站篩檢或就近至醫療院所就醫，就醫時告知醫師旅遊活動史，同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC，即旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報。

民眾平時應主動進行室內及戶外環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

疫情 登革熱

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