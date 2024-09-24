40歲得出血性腦中風！工程師深夜頭暈頭痛 醫警告：別再熬夜

別仗著年輕就虐待自己的身體！醫師劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發布貼文分享遇到的案例，提醒民眾經常熬夜晚睡，會增加血壓不穩定以及腦中風的風險，並舉一位40歲工程師的經驗為例子。

劉博仁分享一位40歲的工程師，長期晚睡熬夜，三餐不定時，喜歡吃油炸的食物，健康檢查呈現血壓偏高以及三酸甘油酯偏高的情況，在某一次工作到晚上突然頭暈頭痛，結果送到醫院去發現是出血性腦中風，住院開刀治療，後來平安出院。在他的調理期間配合醫師指示成功改掉所有的不良習慣，養成早睡、適度運動、多吃蔬果，少吃油炸的健康習慣。

劉博仁補充，在工程師離開診間的時候自述從來不覺得這種悲劇會發生在自己身上，建議劉醫師要跟大家宣傳衛教，並感嘆的說「真的到我發生中風才知道一切疾病都是自己造成的」。

劉博仁補充這是一年前的往事，這位患者恢復的很好，大家不用替他擔心，只是想藉這個機會提醒喜歡熬夜的朋友，真的要注意身體的健康。