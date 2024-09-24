行動領務服務離島 10月3日赴馬祖、7日在金門
為加強服務離島民眾，領務局將於10月3日、4日前往馬祖，10月7日、8日則在金門辦理「行動領務」服務，受理護照補換發以及加（移）簽服務。
外交部上午發布新聞稿指出，為加強服務離島民眾，外交部領事事務局將前往馬祖、金門辦理「行動領務」服務，10月3日下午2時至5時及4日上午9時至12時在連江縣南竿鄉戶政事務所，10月4日上午9時至12時則在北竿鄉戶政事務所。
外交部說明，10月7日下午2時至5時及10月8日上午9時至12時則在金門縣金湖鎮戶政事務所，當地民眾可多利用這項便民服務。
外交部強調，這次「行動領務」服務內容為受理護照換、補發的申請，不受理速件；首辦申辦請利用戶所一站式服務，另也辦理護照各項加（移）簽服務，不限制受理件數，民眾請向前述戶政事務所索取護照申請表，其餘應備文件請參閱領務局官網（www.boca.gov.tw）。
此外，今天為「有條件式線上申換護照」試辦措施啟用後的第一個領照日，外交部透過新聞稿表示，領務局與中部、南部、東部及雲嘉南辦事處特地準備波鴿小禮物，贈送前3位親自到局領取護照的民眾。
外交部指出，「有條件式線上申換護照」便民措施啟用迄今，有效節省遞件所需來往交通及排隊等候時間，甚獲好評。
外交部提醒，該措施條件包括目前居住在國內且設有戶籍、護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更、10年內未有遺失紀錄，而民眾於線上使用「自然人憑證」申請並繳費，在14個工作天後即可攜帶國民身分證及收據，親自（為進行人別確認）至領事事務局或外交部各辦事處領取新護照。
外交部也說，使用線上申換護照者須補件情形多為照片不合規定，包括非6個月內近照、背景非白色、翻拍實體照片，或以手機拍攝導致鏡像（左右相反）、臉部輪廓或耳型失真，為避免耽誤領照時間，請參考晶片護照照片規格說明（https://www.boca.gov.tw/cp-16-4123-c2932-1.html）。
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