花440元買炸物…老闆滿額強贈「炸蜈蚣」 網歪樓：中藥入菜賺到

有一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」上貼出一組照片並發文表示，他在鳳山自強路上花了440元買了一堆炸物回來，當吃到一半時發現遭老闆加料，被強贈了「一隻炸蜈蚣」，他驚嚇怒喊「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，害他立馬狂催吐。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「看到秒反胃！」

原PO透露，9月21日(星期六)晚上大約11點左右，當時屋外大風大雨，他特地跑去高雄鳳山的自強路上，花了440元買了一堆炸物回來享用。沒想到當「吃快完了碗底出彩蛋」，原PO指出，驚見碗底竟然躺著「一隻炸蜈蚣」，令他嚇得失聲大喊「阿娘喂！歐麥尬」，忍不住狂罵「虧死了！吃一餐吐了三餐」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「加菜了」、「什麼，太誇張」、「這比小強還嚇人」、「有可能下雨出沒，自己掉下去油鍋了」、「五毒之一」、「是我，我全部都不敢吃了」、「嚇死」、「太可怕了」、「莫名的看到高蛋白，卻也高興不起來」。

還有不少網友開玩笑地說「蜈蚣藥補，賺到」、「哇嗚！補ㄟ」、「中藥入菜，好像有點貴了」、「太貴了吧！他把那隻也算錢了？」、「妳不知道蜈蚣是中藥的藥材很貴嗎？秤重的」、「炸蜈蚣很補滴」、「高蛋白捏」、「貴在那隻蜈蚣啦」。