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豪雨來襲注意用電安全 台電提醒「2不2要」：受潮別插電

聯合新聞網／ 綜合報導
「台電電力粉絲團」分享下雨天安全用電，提醒口訣「2不2要」。示意圖／ingimage
「台電電力粉絲團」分享下雨天安全用電，提醒口訣「2不2要」。示意圖／ingimage

最近大雨來襲，導致許多地方出現淹水災情，不少民眾也選擇在家休息，避免出遊。不過台電提醒，雨天有4種情況要注意，像是「濕手不碰電器、家電受潮不要插電、漏水要關閉電源、要檢查跟清潔插頭與插座」，才能更安全用電。

臉書「台電電力粉絲團」發文表示，最近大雨一直下，豪雨不斷的這幾天，除了出門必備雨具，雨天宅在家一定要注意用電安全。台電解釋「因為下雨天水氣多、濕氣重，會讓積污導電的風險提高，一定要特別注意」。

台電提醒要謹記「2不2要」4步驟更安全：

1、濕手不碰電器、插頭插座

如果被雨淋濕，記得避免接觸電器用品，防止觸電危險

2、要檢查及清潔插頭、插座

由於灰塵毛髮遇水氣，可能讓兩極通電，造成短路引發火災

清潔撇步

第一步：關掉電源

第二步：可戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用「乾」布輕拭

注意：不可使用濕布以免觸電喔

3、漏水時要關閉電源

家電不用就切斷電源，下雨時如果家中有嚴重漏水情形，應關閉電源總開關防止漏電

4、家電受潮勿插電

如果家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電使用，建議將家電送檢修，避免日後使用上危險

最後台電也提醒民眾「長期不用插頭時記得拔掉，可以省電又安全，而且就算沒開電器，只要插頭插著就有積污導電的風險，另外，如果插座鬆動或是有綠鏽，記得立即暫停使用，並請專業人員協助更換喔！」

台電 豪雨

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