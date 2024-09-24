台灣特技團國慶北美巡演 溫哥華壓軸氣氛最嗨

為了慶祝雙十國慶，由總統府國策顧問林榮松率領的台灣特技團北美巡迴10個城市演出，昨天壓軸來到溫哥華，展現高難度雜技與廟會藝陣大秀，近400名觀眾掌聲不斷，堪稱一場完美的跨族裔視聽饗宴。

今年特技團演出主題是「咱的故鄉，咱的愛」。節目一開始充斥著古樸的台灣味，透過撐傘、打陀螺、轉毯、轉球等充滿童趣的道具和技藝，呈現先民離鄉背井、出門在外的打拼奮鬥精神；接下來的甩鞭、踢碗等高超技術不斷登場，觀眾掌聲和驚嘆不斷。

下半場節目以創意八家將為主，大量的聲光科技和逗趣劇情，加上表演者與觀眾的互動熱絡，甚至不時有觀眾會被指定為「臨時演員」，加入特技行列。

參與即興環節的僑胞張博勝、楊晟帆和黃斐琳都說是難忘的體驗。張博勝和楊晟帆躺在地上，等著特技團員一躍而過。兩人笑說：「很擔心被踩成肉餅。」

黃斐琳則被要求嘴裡叼著一枝小花，由團長王希中演出拿手絕活「甩鞭」，一甩就擊落了她口中的花朵。她說：「明知團長技術一定好，但仍會緊張，怕臉被打花了。」

57歲的王希中耍雜技已44年，多年來帶團出國演出，每逢國慶都特別激動。他說：「因為僑胞特別熱情，還會關心我們的生活起居。我們出訪快一個月，都很想家、想台灣，更何況僑胞長年離鄉背井，因此我們總想設計多一點的驚喜和溫暖，希望撫慰僑胞的心。」

加拿大友人麥可對台灣特技團演出大為讚賞，他說：「加拿大的太陽馬戲團聞名世界，沒想到台灣也有這麼棒的雜技團體。」

活動主辦方大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席謝明珠、 黃宗芹和張健理讚揚台灣特技團是最好的文化大使，靠著肢體動作，搭配音樂和劇情，讓加拿大朋友很容易認識「台灣風情」。

台灣特技團成立於1990年，是目前唯一隸屬於官方的專業雜技表演團體。去年他們受邀參與「加拿大亞裔傳統月」演出，在溫哥華島登台，當時的節目型態是另一番韻味，同樣讓現場800多名觀眾如癡如醉。