快訊

空軍基地疑爆「食物中毒」 12名官兵嘔吐腹瀉送醫

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

睽違10年 吳珮菁打擊樂獨奏會展現6棒神技

中央社／ 台北24日電

睽違10年，朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁將舉行獨奏會，音樂會上將展現3首6棒木琴協奏曲，以及2首世界首演新作，透過音樂與樂迷對話。

吳珮菁表示，10年來她自己不只是在演奏與舞台上有所成長，「人生當中的各種高低起伏，也成為支持我演奏6棒木琴的充足養份。」吳珮菁表示，獨奏會名稱「時刻都算數（Every Moment Counts））也是她這10年一路走來的最佳見證。

吳珮菁這次演出曲目包括台灣作曲家張瓊櫻的「戀棧」，以台東著名的「馬蘭姑娘」故事做為創作靈感，樂曲以傳統鑼鼓呼應馬林巴木琴，傳達出原住民與漢人之間的情感糾葛。「長平公主」是香港裔作曲家張鈞量引用粵劇「帝女花」旋律改編，以6根棒子敲出女性的堅毅與勇氣。

木琴演奏出身的台灣作曲家林金丞「巴黎聖母院」編自雨果著名的同名小說，讓獨奏家同時呈現隊長菲比斯、吉普賽美女愛絲美菈達與鐘樓怪人瓜西摩多3個角色。這首樂曲曾出現在2014年吳珮菁的獨奏會中，相隔10年，林金丞將樂曲改編成單樂章演出，展現凝鍊精華。

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，其他2首世界首演曲目包括美國作曲家約翰．科里利亞諾（JohnCorigliano）所創作的「魔術師」，展現「金」、「木」及「革」的材質表現色變化等，這次也將改編成管風琴版本，邀請管風琴家余曉怡改編與協演。

另一首則是台灣作曲家劉韋志的「莉莉斯之夜」，主題顛覆基督教創世神話中男性至上的主流霸權，展現追尋自由與反抗的陰性力量。這首樂曲幾經更迭，將以6棒木琴獨奏曲形式呈現，並且加上走位、道具等表現方式，突顯吳珮菁在演奏之外的多元舞台魅力。

2024吳珮菁打擊樂獨奏會「時刻都算數（EveryMoment Counts）」將於12月3日在台中國家歌劇院大劇院，11日在台北國家音樂廳，13日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。

音樂會

延伸閱讀

中西合璧 張正傑音樂會周六揪朱陸豪大鬧新營文化中心

影／周大觀基金會贈書 邀請8指生命鬥士彈奏鋼琴感動人心

影／2024台中樂器節將在后里馬場 樂器演奏比賽總獎金30萬

女性缺席的音樂世界？古典樂界的性別意識形態與平權未竟之路

相關新聞

KFC肯德基炸雞粉檢出致癌農藥 食藥署退運銷毀逾2公噸

KFC調味致癌物超標！衛福部食藥署今天公布，旗下有肯德基、必勝客等知名品牌的「富利餐飲股份有限公司」，從泰國輸入的調味粉...

台鐵站務員遭無票旅客掐頸 產工爆職安調查竟是「主管代回覆」

台鐵羅東站1名站務員日前遭無票民眾掐脖受傷，台鐵公司隨即譴責民眾暴力行為，協助受害員工提告，並啟動內部全面職安調查。但台...

肯德基「炸雞粉」驗出致癌農藥！業者緊急回應了

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中旗下有KFC肯德基的富利餐飲股份有限公司，從泰國輸入的「吮指原味雞調...

花80元買張雞肉紙！他買雞排衰踩雷 「皮肉分離」還被調侃：老闆技術高超

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

一生一定要參加一次的慶典 東港迎王3儀式震撼人心

「迎一年，興三年！」今年又到了3年1科的屏東縣東港迎王平安祭典，9月28日登場，這個位於台灣西南邊，以黑鮪魚、櫻花蝦、遠洋漁業聞名的小鎮，將集合在地的轎班、虔誠的信徒、歸鄉的遊子、參訪的遊客，在8天祭典中交織展現台灣最盛大的王船文化，沸騰起來，這一場，被喻為一生一定要參與一次的慶典。

下班一起來！苗栗醫院護理師大跳拳擊有氧 燃脂又紓壓

衛生福利部苗栗醫院關心員工身、心、靈平衡與健康，特別由職護羅依婷護理師規畫一系列員工紓壓課程，包含有律動FUN輕鬆、手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。