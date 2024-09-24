睽違10年 吳珮菁打擊樂獨奏會展現6棒神技

睽違10年，朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁將舉行獨奏會，音樂會上將展現3首6棒木琴協奏曲，以及2首世界首演新作，透過音樂與樂迷對話。

吳珮菁表示，10年來她自己不只是在演奏與舞台上有所成長，「人生當中的各種高低起伏，也成為支持我演奏6棒木琴的充足養份。」吳珮菁表示，獨奏會名稱「時刻都算數（Every Moment Counts））也是她這10年一路走來的最佳見證。

吳珮菁這次演出曲目包括台灣作曲家張瓊櫻的「戀棧」，以台東著名的「馬蘭姑娘」故事做為創作靈感，樂曲以傳統鑼鼓呼應馬林巴木琴，傳達出原住民與漢人之間的情感糾葛。「長平公主」是香港裔作曲家張鈞量引用粵劇「帝女花」旋律改編，以6根棒子敲出女性的堅毅與勇氣。

木琴演奏出身的台灣作曲家林金丞「巴黎聖母院」編自雨果著名的同名小說，讓獨奏家同時呈現隊長菲比斯、吉普賽美女愛絲美菈達與鐘樓怪人瓜西摩多3個角色。這首樂曲曾出現在2014年吳珮菁的獨奏會中，相隔10年，林金丞將樂曲改編成單樂章演出，展現凝鍊精華。

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，其他2首世界首演曲目包括美國作曲家約翰．科里利亞諾（JohnCorigliano）所創作的「魔術師」，展現「金」、「木」及「革」的材質表現色變化等，這次也將改編成管風琴版本，邀請管風琴家余曉怡改編與協演。

另一首則是台灣作曲家劉韋志的「莉莉斯之夜」，主題顛覆基督教創世神話中男性至上的主流霸權，展現追尋自由與反抗的陰性力量。這首樂曲幾經更迭，將以6棒木琴獨奏曲形式呈現，並且加上走位、道具等表現方式，突顯吳珮菁在演奏之外的多元舞台魅力。

2024吳珮菁打擊樂獨奏會「時刻都算數（EveryMoment Counts）」將於12月3日在台中國家歌劇院大劇院，11日在台北國家音樂廳，13日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。