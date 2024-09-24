83歲日指揮家秋山和慶老當益壯 將來台客席國台交

今年是日本東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60周年，83高齡依舊老當益壯，至今每年仍指揮超過50場音樂會，這次他將應國立台灣交響樂團之邀來台擔任客席指揮，演出多首交響名作。

國台交團長劉玄詠表示，今年在日本，東京交響樂團（Tokyo symphony orchestra）舉辦了慶祝秋山和慶（Kazuyoshi Akiyama）指揮生涯60周年的音樂會，他曾受20世紀日本古典音樂界重要人物齋藤秀雄指導，之後在樂界嶄露頭角，至今活力滿滿，持續指揮，也展現他對音樂的熱情。

根據國台交今天發布的新聞資料，秋山和慶1964年首次指揮東京交響樂團，並擔任該樂團的音樂總監和常任指揮長達40年，曾與紐約愛樂樂團、波士頓交響樂團、柏林廣播交響樂團等合作。2001年被授予紫綬褒章，2011年獲得旭日中綬章，2014年被選為文化功勞者。

秋山和慶的音樂魅力，可以從他對自身要求中窺見，他曾說指揮者必須比任何人都更虔誠地面對音樂，並具備理解作曲家意圖的能力，「就像演員需要熟讀劇本一樣，音樂也不能僅僅是排列音符。」

這次音樂會演出曲目包括白遼士（H. Berlioz）選自「浮士德的天譴」的「匈牙利進行曲，聖桑（C.Saint-Saëns）的第三號交響曲「管風琴」，也將與國台交法國號首席樓靜庭共同演出理查．史特勞斯（R.Strauss）的「第二號法國號協奏曲」。

樓靜庭表示，這次要演出的理查．史特勞斯的「第二號法國號協奏曲」充滿挑戰，「一方面因為理查．史特勞斯本身很了解法國號的特性，所以能寫出展現這個樂器獨特之處，譬如在樂曲開頭及第三樂章間都運用許多大跳的技巧；另外每個樂句都拉長，銜接處又有很多細節要處理，對演奏家是很大挑戰。」

「秋山和慶，樓靜庭與國台交」音樂會將於10月4日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，10月5日在國立台灣交響樂團演奏廳舉行。