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陸蠟瓶糖引兒少食安疑慮 國教盟籲完善查驗機制

中央社／ 台北24日電
色彩鮮艷的蠟瓶糖在網路上爆紅。(取材自微博)
色彩鮮艷的蠟瓶糖在網路上爆紅。(取材自微博)

中國爆紅的「蠟瓶糖」近來流入台灣，引發食安疑慮。國教行動聯盟今天說，光下架不能解決問題，衛生福利部應建立完善的報關機制，確保所有商品都經過嚴格檢驗才可流入市場。

「蠟瓶糖」近期在網路社群平台爆紅，衛生福利部次長林靜儀9月17日表示，蠟瓶糖外層是蠟，內層可能是加了香料或色素的加工品，賣家若沒有經標準的進口審查程序，已違反食安法，民眾可向當地衛生局檢舉；這類食品中是否含有重金屬、違法添加物等都無法確定，民眾下手前務必要特別小心。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，呼籲政府建立完整的報關與查驗機制，並加強食安教育，讓兒少知道如何辨識食品標示，並瞭解進口商品的安全風險。

青年部代表李雨函表示，「蠟瓶糖」凸顯政府的監管體系存在許多漏洞，商品透過更改名稱規避檢驗，或是消費者自行從國外帶回，讓未經查驗的商品輕易進入市場。

李雨函呼籲衛生福利部，應立即建立1套完整的報關與查驗機制，包括強制進口商品須詳細標示商品名稱、成分、來源地及生產商資訊，避免通過更改名稱來規避查驗；所有食品進入台灣前，必須經過完整的檢測程序，確認其成分、安全性及符合國際標準。

李雨函建議，政府應要求網購平台更嚴格地監控網上銷售的商品，並與海關合作，隨機抽檢民眾出國攜帶回台的商品，避免未經檢驗的商品進入市場。

蠟瓶糖 衛生局 食安

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