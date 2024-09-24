7成長者缺牙 衛福部銀髮料理競賽首納「質地飲食調整」

據國民健康訪問調查，7成以上長者有缺牙問題，6成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而必須限制進食種類。國健署署長吳昭軍表示，高齡者時常為飲食煩惱，最大的困擾是「吞不下去」，國健署將幫助長者吞嚥咀嚼的「質地飲食調整」，納入銀髮料理競賽，是全台首見，希望推廣銀髮健康飲食。

吳昭軍表示，自己過去在偏鄉開業當醫師，發現長輩不是獨自在家，就是老老照顧，因為分量難以拿捏，時常煩惱三餐要如何料理，有時煮了一道料理吃了一整個禮拜，也有人把一個社福單位發送的便當，吃了三餐都捨不得丟。

「邁入超高齡社會，長者健康很重要，而沒有營養，就沒有健康。」吳昭軍表示，透過把食物切的小一點、煮的軟一點的「質地飲食調整」，可幫助長者更願意吃得健康、吃得下，國健署舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，從學生、專業廚師到社區阿嬤共193隊參與，設計易於咀嚼、兼具營養均衡的餐點，展現對長者飲食的關心。

來自苗栗的社會組76歲林小姐、75歲江小姐，是年紀最大的一組參賽者，因受社區營養師的鼓勵而投入本次競賽。在與營養師討論後，決定運用在地食材火龍果入菜，設計一道口味清爽而美味的餐點。

校園組的蘇同學、何同學看到家中阿嬤隨著年紀增長，逐漸出現飲食困難的情形，在得知本次比賽時特別有感，為做出讓阿嬤容易咬的軟質飲食，不斷反覆試做，並請阿嬤、媽媽幫忙品嚐，過程中增進祖孫感情。

衛福部常務次長周志浩說，談到料理大家經常提到美味、營養，但卻忘記要「好吃」，才能達到目的，年長者牙齒、咀嚼功能受影響，需要受到注意。吳昭軍也說，國家對於社區營養環境創造、營養概念推廣會更加著力，並與長照服務提供者、餐飲業者及學界共同努力。