快訊

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

舔耳摸胸女助理…高院首開庭 宥勝「兩度鞠躬道歉」求緩刑

YouTube Premium「全球16國」漲價最高貴60% 訂戶轟：比HBO＋Netflix還貴

小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。 圖／Ingimage
兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。 圖／Ingimage

小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

謝宗學醫師在粉專《Dr.E 小兒急診室日誌》發文指出，最近只要出現7種症狀的孩子，一照胸部X光，常常出現「右下葉肺炎」的表現，最後的診斷幾乎是感染「黴漿菌肺炎」。7種症狀包含：

一、年齡大於5歲。

二、發燒天數大於3天以上。

三、咳嗽越咳越厲害，有時候微喘。

四、幾乎沒有流鼻水。

五、喉嚨不太紅。

六、看過2～3次診所，甚至已使用過抗生素，但症狀仍沒有改善。

七、活力、食慾正常或是稍微差，看起來不像重症患者。

謝宗學醫師強調，現在「黴漿菌肺炎」對於過去常用抗生素「日舒」（Azithromycin）效果不好，只能用四環素類抗生素（如Doxycycline）治療。他也表示，若孩子確診，家長不需要過度恐慌，只有部分出現併發症的孩子需要住院治療，其他遵照醫師指示在家服藥、定期回診即可。

衛福部疾管署指出，「黴漿菌肺炎」會經由人傳人傳播，像是咳嗽、打噴嚏所產生的飛沫都是傳播媒介。好發於年輕人、學齡兒童，潛伏期通常為1至4周，其中以家戶內的傳播最常見，在校園、大學宿舍、軍隊、護理之家、醫院等場所生活或工作的人，感染風險較高。

咳嗽 肺炎 黴漿菌

延伸閱讀

十大習慣恐傷腦！不喝水、愛吃飯中鏢 醫揭「熬夜一天」恐怖下場

不是奧客Uber評分卻超低？她分數低到司機忍不住發問 網同感：莫名其妙

40歲三高還吃超油！她好奇中年大肚男多：財富自由不擔心健康？

以前不是做過？她怨回前公司被「過度期待」 眾人嘆：被貼標籤正常

相關新聞

佳山基地空軍教準部傳13官兵食物中毒！衛生局採檢體 坦言無法條可依循

位於花蓮佳山基地的空軍教準部，昨傳出有官兵用餐後出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，今天被送往國軍花蓮總醫院接受治療。花蓮縣衛生...

腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五...

蛋商壓力山大…9月蛋價3連降 產地價每斤24.5元續創3年新低

國內雞蛋買氣依舊不佳，全台各縣市囤蛋情況造成蛋商壓力山大，9月已就已經連續2周調降增買氣，但降價帶來的效果相當有限，台北...

小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」

小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

花440元買炸物…老闆滿額強贈「炸蜈蚣」 網歪樓：中藥入菜賺到

有一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」上貼出一組照片並發文表示，他在鳳山自強路上花了440元買了一堆炸物回家，當吃到一半時發現遭老闆加料，被強贈了「一隻炸蜈蚣」，他驚嚇怒喊「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，害他立馬狂催吐。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「看到秒反胃！」

肯德基「炸雞粉」驗出致癌農藥！業者緊急回應了

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中旗下有KFC肯德基的富利餐飲股份有限公司，從泰國輸入的「吮指原味雞調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。