小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」
小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。
謝宗學醫師在粉專《Dr.E 小兒急診室日誌》發文指出，最近只要出現7種症狀的孩子，一照胸部X光，常常出現「右下葉肺炎」的表現，最後的診斷幾乎是感染「黴漿菌肺炎」。7種症狀包含：
一、年齡大於5歲。
二、發燒天數大於3天以上。
三、咳嗽越咳越厲害，有時候微喘。
四、幾乎沒有流鼻水。
五、喉嚨不太紅。
六、看過2～3次診所，甚至已使用過抗生素，但症狀仍沒有改善。
七、活力、食慾正常或是稍微差，看起來不像重症患者。
謝宗學醫師強調，現在「黴漿菌肺炎」對於過去常用抗生素「日舒」（Azithromycin）效果不好，只能用四環素類抗生素（如Doxycycline）治療。他也表示，若孩子確診，家長不需要過度恐慌，只有部分出現併發症的孩子需要住院治療，其他遵照醫師指示在家服藥、定期回診即可。
衛福部疾管署指出，「黴漿菌肺炎」會經由人傳人傳播，像是咳嗽、打噴嚏所產生的飛沫都是傳播媒介。好發於年輕人、學齡兒童，潛伏期通常為1至4周，其中以家戶內的傳播最常見，在校園、大學宿舍、軍隊、護理之家、醫院等場所生活或工作的人，感染風險較高。
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