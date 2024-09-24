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搭捷運沒握扶手站不穩 醫：骨骼肌肉衰退警訊

中央社／ 台北24日電
醫師提醒，45歲以上的民眾若出現搭捷運沒握扶手站不穩等情形，恐與肌肉流失有關，呼籲「聰明吃、健康動」為行動力儲值。圖／記者張睿杰
醫師提醒，45歲以上的民眾若出現搭捷運沒握扶手站不穩等情形，恐與肌肉流失有關，呼籲「聰明吃、健康動」為行動力儲值。圖／記者張睿杰

骨骼肌肉衰退是無感退化，日常生活小困擾可能是警訊。醫師提醒，45歲以上的民眾若出現搭捷運沒握扶手站不穩等情形，恐與肌肉流失有關，呼籲「聰明吃、健康動」為行動力儲值。

台灣從明年起將邁入超高齡社會，高年級勞動參與率持續上升，中壯族群若不提前儲值行動力，將拖累職場表現與生活品質。中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓近日透過新聞稿提醒，骨骼與肌肉是組成行動力的關鍵，預估台灣約有76萬名50歲以上民眾須留意骨骼健康。

陳崇桓表示，骨質量在約30歲左右達顛峰後就會逐年流失，尤其45歲以上停經後婦女流失會更加劇烈；肌肉量則是40歲開始下滑，每10年肌肉會流失8%至10%，慢性疾病、久坐及營養不均都會導致肌肉加速流失，不論是骨質量或肌肉量，都是在不知不覺中退化。

雖然骨骼肌肉衰退很無感，但並非毫無徵兆。陳崇桓提醒45歲以上中壯年族群留意5項日常生活小困擾，包含過馬路常常來不及、逛街出遊時常需要坐下休息、搭捷運沒握扶手會站不穩、穿鞋時需要扶東西或坐著、使用蹲式廁所站起來費力等，看似無害的小困擾，其實是行動力警訊。

陳崇桓說明，如民眾過馬路常常來不及、出遊常需要坐下休息，意味著體力及活動量正在減少，活動量降低恐造成肌肉加速流失；當民眾搭捷運站不穩、穿鞋需要扶東西、使用蹲式廁所費力，可能是身體核心肌群與平衡感需要強化，行動力不足與生活飲食、運動息息相關。

「聰明吃、健康動」是行動力儲值原則，陳崇桓建議攝取足夠蛋白質、鈣質與維生素D，維持肌肉與骨骼健康，可每餐攝取1個手掌心大小的豆魚蛋肉類、早晚1杯奶製品；除了有氧運動外，每天也要進行適當肌力訓練，如在家利用水瓶、彈力帶，強化上肢與下肢肌群。

「行動力會直接影響職場表現與生活品質。」陳崇桓提到曾收治1名60歲職業婦女，家有年邁長輩需要照顧，工作、家庭蠟燭兩頭燒，疏忽營養攝取，更沒有運動習慣，在公司使用蹲式廁所起身雙腿無力跌倒，造成髖關節骨折，才驚覺骨密度不足，漫長復健路影響家庭與工作。

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