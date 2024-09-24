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凱米颱風與近期大雨 紅龍果維持災前2倍價

中央社／ 台北24日電

颱風凱米導致菜價創新高已回穩，紅龍果卻還是2倍價。農糧署今天表示，9月中下旬原有一波產出，但近日大雨導致果實偏中小果所致，等10月中上旬下一波產量正常，才有機會回跌。

農業部農糧署告訴中央社記者，原本預計9月中下旬有一波產出，價格可以回跌，但是因為期間產地又開始下大雨，農民告知有果腐病發生，所以產量受影響，結出的果實多是中、小果，所以價格還下不來。

農糧署舉例，9月10到16日台北果菜批發市場交易量247公噸，9月中下旬的17到23日，反而下降為116公噸。

不過外銷持續，農糧署說，包含免檢疫的香港，最近7天（16到23日）出口當地2.5公噸，同期於今年新增可出口的日本（由符合日本檢疫要求的供果園供貨）則是1公噸。

消費者希望價格回到正常水平，農糧署說，要等下一波產出能否產量正常，時間點大約是10月中上旬，不過紅龍果主產季是6到11月，到時候也接近尾聲了；加上之後利用調整燈罩持續產出的量不多，喜歡吃紅龍果的消費者，可能要等明年主產季到來，再好好享用。

主流通路、水果行，紅龍果價格仍約颱風凱米來襲前的2倍左右，紅肉偏小顆就要快50幾元，白肉也要40幾元。經查台北果菜批發市場，今天不論是紅肉或白肉，交易均價每公斤約68元，仍是災前的2倍左右。

農糧署統計，紅龍果全國栽種面積2500多公頃，8成都是紅肉，主產地在南投、彰化、屏東、台南、嘉義。

颱風凱米在中南部農業縣市降下大雨致災，影響後續菜價攀高，台北果菜批發市場8月4日整體蔬菜交易均價每公斤新台幣57.7元，並創新高；菜價已回穩，番茄也已局部回跌下，紅龍果仍高價，且果實偏小。

紅龍果 農糧署 颱風

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