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一覺醒來發燒右眼黑漆竟肝膿瘍 部桃醫師揪出超級細菌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃肝膽腸胃科醫師王晨諭探視逐漸康復的病友。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃肝膽腸胃科醫師王晨諭探視逐漸康復的病友。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園市60歲男子有糖尿病病史，因腹痛2天至診所看診服藥，隔兩天，一早睡醒竟全身無力發燒，右眼幾乎看不見，家人連忙送他到衛福部桃園醫院急診，檢查後確認肝膿瘍導致眼內炎。

男子住院期間，醫師為他做血液培養顯示有「超級細菌」之稱的克雷伯氏菌引發眼內炎，除了抗生素治療及置放引流管將肝臟內膿瘍引流出來，為了保住他的右眼視力，先是移除水晶體，還安排幾次眼睛手術，才將前房（水晶體前面介於角膜和虹膜之間的空間）的膿瘍清除乾淨，經過一個月的治療期順利出院，並安排半年後回診，再將水晶體置放回去，視力幾乎不受影響。

部桃肝膽腸胃科醫師王晨諭表示，常見引發肝膿瘍的主因為細菌感染，隨著衛生環境的進步，阿米巴原蟲及大腸桿菌感染已大幅下降；這幾十年來肝膿瘍大都是克雷伯氏菌引起的，當克雷伯氏菌侵犯肝臟感染形成肝膿瘍，臨床症狀如全身倦怠、右腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不振、發冷、發燒、黃疸、體重減輕等；一旦細菌進入血流未即時治療，不只引發敗血症，此菌最常攻擊的部位是眼睛，嚴重的話恐會造成失明。

王晨諭說明，肝膿瘍除了抗生素治療，引流手術包括皮穿肝引流術和外科手術2種，通常如果膿瘍位置不易由體表做引流，或是肝膿瘍已造成併發症，如膿瘍破裂，擴散至胸腔、腹腔時，可能就要由外科手術做引流；而眼內的膿瘍則需藉由眼科手術玻璃體內注射（Intravitreal Injection）注射抗生素。

衛福部桃園醫院護理師林鈺潔提醒，一般健康人的肝臟擁有防禦系統及清除的功能，但糖尿病患者或少數健康的人仍有可能因為感染而造成膿瘍，民眾如果出現右上腹痛合併發燒等症狀就要注意，肝膿瘍致死率雖然不高，但未即時診治而引發眼內炎、敗血症機會相當高，切記要盡快就醫不容輕忽。

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