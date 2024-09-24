國人對光電政策強烈不信任 環團籲政府審慎思考再生能源治理路

近年光電爭議頻傳，不少毀農、侵害農漁民工作權益等爭議不斷出現，加上弊案叢生，台灣人民對於綠能政策產生強烈的不信任感。環保團體與專家表示，能源目標不該輕忽社會溝通和治理品質，建立社會信任才是光電治理的核心環節。

經濟部能源署於8月6日公告「能源用地白皮書（光電篇）1.0」，彙整我國光電發展現況與課題，說明光電發展應遵循的原則及框架、政策推動的階段性建議方向，並以網路意見徵詢方式蒐集意見。

地球公民基金會今天舉辦「能源轉型，公正先行，綠能發展首要促進社會對話建立共識」記者會，記者會上認可經濟部撰擬能源用地白皮書，但也指出，經濟部應積極進行跨部會溝通及在地居民利害關係人對話，確保能源轉型的過程能公正，並以此為基礎推動白皮書2.0，也才有可能更臻完善的政策研擬與制度設計方向。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛表示，台灣地狹人稠、位處地震帶的先天條件而言，現實環境中沒有十全十美的能源發展選項，綠能已是相對能夠透過健全體制，並妥善處理外部成本的選擇。因此打開社會對話的空間、規畫透明的制度，審慎思考再生能源的健全治理路，是當務之急。

戴興盛表示，而淨零轉型過程中，我們不該再複製傳統開發方式，為了達成能源目標而輕忽了社會溝通和治理品質，政府應以「先求質，再求量」的策略，以帶動社會接受度為前提，推動光電政策。

地球公民基金會議題部專員黃子芸說，近年來光電推動的挑戰與經驗中，最重要的建立社會信任與共識才是光電治理的核心環節，政府有義務說明能源轉型的政策引導作為，也要建立充分的資訊公開及公民參與平台，讓社會各界不同價值與觀點獲得交流與理解，以尋求社會最大共識，惟有獲得社會、在地居民理解與支持，光電才能順利推進。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，白皮書中作為正式政府文件，地面型光電若真的要落實以農為本，不論是綠能發展區或不利耕作區等示範計畫，都需要實質性的調查，以農業發展為主體的原則，主動邀請農業部一起研商如何在農地、農民數十年被忽視的地位和尊嚴脈絡下，透過光電真正替農業加值，並協力提升我國農業的永續發展。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，若此白皮書能成為適當的台灣能源轉型的社會溝通文本，將有助於建立台灣再生能源推動的社會共識，期待經濟部從能源用地白皮書（光電篇）1.0出發，持續精進2.0的內容，提出政策發展原則，銜接國土計畫體系來進行落實。