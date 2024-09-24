快訊

射擊／我姐很強！宋佳彥、宋諭婷台北大獎賽攜手摘金

肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌農藥 食藥署退運銷毀逾2公噸

史上最衰老闆得連帶賠死者家屬 呂炳宏笑談逆轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵站務員遭無票旅客掐頸 產工爆職安調查竟是「主管代回覆」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長杜微（右）致送紅包給受傷的方姓站務員（左）。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微（右）致送紅包給受傷的方姓站務員（左）。圖／台鐵提供

台鐵羅東站1名站務員日前遭無票民眾掐脖受傷，台鐵公司隨即譴責民眾暴力行為，協助受害員工提告，並啟動內部全面職安調查。但台鐵產業工會今爆料，所謂的全面職安調查竟是「主管代為回覆」，調查程序不周全，難以表達基層需求，要求台鐵公司重新調查。

宜蘭羅東站剪票口9月20日下午2時許，出現1名旅客未購買雙鐵自行車車票，欲牽自行車進站，因而與方姓站務員發生口角，更出手對方姓站務員攻擊、掐脖，台鐵公司當晚發布新聞稿表示，「針對公發密錄器之員工意願、增設職場熱區監視設備、研議增設保全等事宜，已進行全面性調查」，但產工指出，近期掌握消息發現，實際狀況並非如此。

產工秘書長朱智宇表示，台鐵職安室因應嘉義大林站事件，在9月5日要求各單位進行調查，但經查發現，各地員工幾乎未收到調查表或有主管向其詢問，員工看了台鐵新聞稿後，自行詢問主管，才得知單位主管逕自代表全單位同仁回覆。

「讓主管代言的調查，就是公司所謂『全面性調查』嗎？」朱智宇批評，單位主委多數情況下，並不會在第一線與旅客接觸，若又未詢問基層，更難表達基層需要。

朱智宇認為，除調查程序不周全，無法表達基層需求外，調查設計也並未詳盡周全。針對「發生緊急安全事件頻率」的頻率高低，各單位日常並未統計相關數據，最終也只能以個人感受回覆，秉持職安預防精神下，職安防護不應單純建立在事件多廣上，而是在如何保障勞工執勤安全，以善盡雇主責任。

朱智宇表示，台鐵公司對待職安敷衍了事的態度，無非是讓公司在事發當天所做的一切，包含董事長杜微的探視，成為如小丑般的行徑，職安改革一拖再拖，更坐實產工對杜微「作秀」的批評，更讓全體員工對於台鐵安全改革再次失去信心。

產工要求，台鐵公司應落實新聞稿所寫的「全面性調查」，重新調查，讓基層需求能充分表達，另請職安室重新設計調查表單，避免模糊抽象的調查方式，提出明確提問。

台鐵產工質疑台鐵公司職安調查草率。圖／台鐵產工提供
台鐵產工質疑台鐵公司職安調查草率。圖／台鐵產工提供

主管 台鐵 職業安全 職業工會

延伸閱讀

傳陳世凱接交通部長 台鐵產工憂心賴清德半放棄交通改革

影／台鐵員工抗爭3班制遭罰 工會批勞動部成「資方門神」

台鐵站務員遭攻擊 藍委擬修法加重處分施暴者

台鐵高層薪資調漲40％ 工會諷：交通部打賞董座總經理

相關新聞

KFC肯德基炸雞粉檢出致癌農藥 食藥署退運銷毀逾2公噸

KFC調味致癌物超標！衛福部食藥署今天公布，旗下有肯德基、必勝客等知名品牌的「富利餐飲股份有限公司」，從泰國輸入的調味粉...

台鐵站務員遭無票旅客掐頸 產工爆職安調查竟是「主管代回覆」

台鐵羅東站1名站務員日前遭無票民眾掐脖受傷，台鐵公司隨即譴責民眾暴力行為，協助受害員工提告，並啟動內部全面職安調查。但台...

花80元買張雞肉紙！他買雞排衰踩雷 「皮肉分離」還被調侃：老闆技術高超

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

搭捷運沒握扶手站不穩 醫：骨骼肌肉衰退警訊

骨骼肌肉衰退是無感退化，日常生活小困擾可能是警訊。醫師提醒，45歲以上的民眾若出現搭捷運沒握扶手站不穩等情形，恐與肌肉流...

7成長者缺牙 衛福部銀髮料理競賽首納「質地飲食調整」

據國民健康訪問調查，7成以上長者有缺牙問題，6成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而必須限制進食種類。國健署署長吳昭軍表示，...

一覺醒來發燒右眼黑漆竟肝膿瘍 部桃醫師揪出超級細菌

桃園市60歲男子有糖尿病病史，因腹痛2天至診所看診服藥，隔兩天，一早睡醒竟全身無力發燒，右眼幾乎看不見，家人連忙送他到衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。