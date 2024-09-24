台鐵站務員遭無票旅客掐頸 產工爆職安調查竟是「主管代回覆」

台鐵羅東站1名站務員日前遭無票民眾掐脖受傷，台鐵公司隨即譴責民眾暴力行為，協助受害員工提告，並啟動內部全面職安調查。但台鐵產業工會今爆料，所謂的全面職安調查竟是「主管代為回覆」，調查程序不周全，難以表達基層需求，要求台鐵公司重新調查。

宜蘭羅東站剪票口9月20日下午2時許，出現1名旅客未購買雙鐵自行車車票，欲牽自行車進站，因而與方姓站務員發生口角，更出手對方姓站務員攻擊、掐脖，台鐵公司當晚發布新聞稿表示，「針對公發密錄器之員工意願、增設職場熱區監視設備、研議增設保全等事宜，已進行全面性調查」，但產工指出，近期掌握消息發現，實際狀況並非如此。

產工秘書長朱智宇表示，台鐵職安室因應嘉義大林站事件，在9月5日要求各單位進行調查，但經查發現，各地員工幾乎未收到調查表或有主管向其詢問，員工看了台鐵新聞稿後，自行詢問主管，才得知單位主管逕自代表全單位同仁回覆。

「讓主管代言的調查，就是公司所謂『全面性調查』嗎？」朱智宇批評，單位主委多數情況下，並不會在第一線與旅客接觸，若又未詢問基層，更難表達基層需要。

朱智宇認為，除調查程序不周全，無法表達基層需求外，調查設計也並未詳盡周全。針對「發生緊急安全事件頻率」的頻率高低，各單位日常並未統計相關數據，最終也只能以個人感受回覆，秉持職安預防精神下，職安防護不應單純建立在事件多廣上，而是在如何保障勞工執勤安全，以善盡雇主責任。

朱智宇表示，台鐵公司對待職安敷衍了事的態度，無非是讓公司在事發當天所做的一切，包含董事長杜微的探視，成為如小丑般的行徑，職安改革一拖再拖，更坐實產工對杜微「作秀」的批評，更讓全體員工對於台鐵安全改革再次失去信心。