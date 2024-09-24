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偽造監理服務網的詐騙郵件 公路局提醒勿點選

中央社／ 台北24日電

近期又有不少民眾收到偽造成公路局監理服務網的詐騙郵件，公路局今天提醒，電子郵件所載網址不是 「gov.tw」 結尾，就不是政府機關網址，提醒民眾看到不要點選，以免荷包失血。

交通部公路局今天發布新聞稿表示。最近有民眾收到電子郵件內容所附網址https://www.trustforge.bond/」，連結疑似監理服務網，要民眾繳納交通違規罰鍰，經查證該電子郵件所載網址不是 「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址，已通知相關單位下架。

公路局指出，民眾若有收到這類詐騙電子郵件，請不要點選，以免荷包失血。

公路局強調，監理服務網正確網址為https://www.mvdis.gov.tw/ ，請勿點擊來源不明的電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，民眾若收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站查證。

交通違規 詐騙 郵件

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