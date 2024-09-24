影／面對國家能源轉型 環團呼籲經濟部建立再生能源健全制度

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛、地球公民基金會議題部長黃子芸、副執行長黃靖庭、議題部專員鄭泰鈞，上午在地球公民基金會舉行「能源轉型 公正先行 綠能發展首要促進社會對話建立共識」記者會，呼籲經濟部在國家能源轉型之際，應該打開社會對話的空間、規畫透明的制度，審慎思考再生能源的健全治理路徑是當務之急。

戴興盛就濟部能源署撰擬「能源用地白皮書」所提到的公正、轉型原則表示，經濟部應建立制度，來處理再生能源所涉及的外部性議題。戴興盛表示世界上沒有完美的能源選項，但化石能源是導致全球氣候危機的元凶，而核能對於台灣有重大的風險，此二項在台灣都不適合。而在國家氣候變遷對策委員會第一次會議的主要共識，也是台灣發展再生能源。戴興盛呼籲經濟部審慎思考再生能源的健全制度建立。 東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛（右二）、地球公民基金會議題部長黃子芸（左二）、副執行長黃靖庭（右一）、議題部專員鄭泰鈞（左一），上午在地球公民基金會舉行「能源轉型 公正先行 綠能發展首要促進社會對話建立共識」記者會，呼籲經濟部審慎思考再生能源的健全治理路徑。記者黃義書／攝影