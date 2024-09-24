未來1周持續溼答答 涼空氣下來漸降溫、關注它是否成颱

未來1周水氣偏多，中央氣象署預報員趙竑表示，迎風面整天不定時降雨為主，背風側午後局部雷陣雨為主。留意午後瞬間較大雨勢，山區留意坍方、落石。

目前鋒面位置已經移動到台灣北部海面，趙竑表示，所以鋒面帶慢慢在遠離台灣附近，和前幾天相比天氣轉趨穩定，轉為可看到陽光的天氣。

趙竑說，第一個鋒面在日本南部海面，位置大致上延伸到琉球群島；另一個鋒面則在台灣北部海面，且位置向馬祖、金門延伸，所以金馬地區今天受到鋒面影響，留意局部性較大雨勢。台灣本島在鋒面前緣，環境偏西南風，整體雲帶基本上移動到台灣北部海面，所以各地大致上可看到陽光。還是要留意北部、東北部零星飄雨狀況。

不過，趙竑表示，今晚開始鋒面會逐漸靠近，今晚之後通過台灣，所以北部、東北部慢慢降雨會比較明顯，白天留意午後雷陣雨，因為在鋒面前緣、還是在低壓帶環境，天氣不穩定，東北部、東半部山區部分，可能還是要留意較大雨勢出現。午後各地有降雨機率，中午過後外出記得攜帶雨具。

未來1周天氣，趙竑表示，明天之後鋒面位置移動到台灣東方海面，明天在鋒面通過過程，周四至周日這段期間東邊外海屬於大低壓帶環境，為台灣帶來東北風盛行風，所以降雨以迎鋒面為主，包括北部、東半部地區整天不定時陣雨或雷雨，背風側的中南部為午後雷陣雨。周日之後慢慢轉乾，下周一之後南方低壓從呂宋島通過，屆時又轉為比較溼的環境。

未來降雨趨勢，趙竑表示，今晚開始到明天鋒面通過，中部以北、東半部地區可能整天持續性降雨，且有些地區出現局部較大雨勢，其他地方以午後降雨為主。周四至周六環境偏東北風，低壓帶來一些水氣，北部、東半部地區有陣雨或雷雨，中南部地區以午後降雨為主；特別留意周四、周五水氣最多，東半部地區可能有局部較大雨勢。周日之後環境偏乾的東北風，基隆北海岸、大台北、東北部地區、東部山區可能有零星陣雨，其他地方以午後降雨為主。

溫度趨勢，趙竑表示，近期有北方的涼空氣下來，高溫不會像7、8月左右這麼炎熱，未來1周高溫普遍32至34度左右，中南部地區近山區稍微高一些，低溫約24度左右，澎金馬高溫30、31度左右。未來大趨勢逐漸入秋、入冬，氣溫往下。

趙竑表示，周日、下周一在菲律賓東方海面，還是屬於大低壓帶，預估往偏西方向移動，所以周日、下周一台灣可能還是在低壓帶影響。不過，下周一在中國大陸已經有一個冷高壓在發展，未來這個冷高壓會慢慢往東移動，所以台灣10月初仍是受北方冷空氣和南方水氣多的低壓帶影響，天氣上還是有很大的不確定性。整體而言風場慢慢轉東北風，未來溫度是逐漸下滑趨勢，水氣可能隨著北方冷空氣下來，慢慢不會像近期這麼多，持續注意氣象署的預報。

趙竑表示，現在已經有一波波冷空氣下來，實際上轉冷的時間點還是有很大的不確定性，不過已經入秋，大氣溫度已經慢慢下降。