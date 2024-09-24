台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次延誤3分鐘

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

2024-09-24 11:09