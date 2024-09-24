台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次延誤3分鐘
因應交通部鐵道局辦理「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，台鐵公司表示，昨日起至9月28日，配合鐵道局辦理C003標中壢臨時站北端11A／B道岔及橫渡線更換作業，預計影響今日起至周五（27日）共計2班列車，延誤時間約為3分鐘。
台鐵表示，此次道岔及橫渡線施工，中壢站因路線容量列車調度，若有延誤請旅客耐心等候，將請中壢站加強播音並公告周知，預計9月24日起至9月27日，影響2254次及1280次區間車，預估延誤時間約為3分鐘。
另外，台鐵中壢站啟用1個多月，除車站大廳有空調設備外，月台、穿廊、進出站剪票口等旅客進出動線場所，完全沒有空氣循環或排風裝置，民眾抱怨連通道及月台悶熱「像烤爐」。鐵道局北區工程分局表示，中壢臨時站出口處已編列經費採購空調設備，近期已安裝完成。
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