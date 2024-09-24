快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次延誤3分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司配合鐵道局辦理C003標中壢臨時站北端11A／B道岔及橫渡線更換作業，今天起至周五影響2班列車，為2254次及1280次區間車，預估延誤時間約為3分鐘。本報資料照片
台鐵公司配合鐵道局辦理C003標中壢臨時站北端11A／B道岔及橫渡線更換作業，今天起至周五影響2班列車，為2254次及1280次區間車，預估延誤時間約為3分鐘。本報資料照片

因應交通部鐵道局辦理「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，台鐵公司表示，昨日起至9月28日，配合鐵道局辦理C003標中壢臨時站北端11A／B道岔及橫渡線更換作業，預計影響今日起至周五（27日）共計2班列車，延誤時間約為3分鐘。

台鐵表示，此次道岔及橫渡線施工，中壢站因路線容量列車調度，若有延誤請旅客耐心等候，將請中壢站加強播音並公告周知，預計9月24日起至9月27日，影響2254次及1280次區間車，預估延誤時間約為3分鐘。

另外，台鐵中壢站啟用1個多月，除車站大廳有空調設備外，月台、穿廊、進出站剪票口等旅客進出動線場所，完全沒有空氣循環或排風裝置，民眾抱怨連通道及月台悶熱「像烤爐」。鐵道局北區工程分局表示，中壢臨時站出口處已編列經費採購空調設備，近期已安裝完成。

中壢 台鐵 鐵道

延伸閱讀

台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次區間車可能延誤

中壢砂石車路中突「卸貨」 後方外送員驚嚇閃避

男子為搭對面月台區間車直接跨過軌道 台鐵：已通報路警

賠！中壢賓士車主猛 酒駕連撞4轎車7機車

相關新聞

未來1周持續溼答答 涼空氣下來漸降溫、關注它是否成颱

未來1周水氣偏多，中央氣象署預報員趙竑表示，迎風面整天不定時降雨為主，背風側午後局部雷陣雨為主。留意午後瞬間較大雨勢，山...

完成1縣市1氣象站最後拼圖 雲林古坑氣象站周四啟用

為完備國土氣象監測與服務體系，中央氣象署2009年起推動「一縣市一氣象站」，設置能夠觀測溫度、風雨、溫度的氣象站，氣象署...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

花80元買張雞肉紙！他買雞排衰踩雷 「皮肉分離」還被調侃：老闆技術高超

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次區間車可能延誤

因應鐵道局辦理「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，台鐵公司表示，昨天起至9月28日周六配合鐵道局辦理C003標中壢...

民航局查星宇重落地、調閱黑盒子 機師工會擔心變監控

交通部民航局正調查星宇航空6月一起重落地事件，因調閱黑盒子紀錄，桃園機師職業工會擔心成常態、機師對話恐遭監控；民航局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。