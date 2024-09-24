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花80元買張雞肉紙！他買雞排衰踩雷 「皮肉分離」還被調侃：老闆技術高超

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆料公社二社」
圖擷自臉書社團「爆料公社二社」

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

從照片中可見，這塊雞排中間的肉片薄如紙一般，比一般正常的雞排小很多且炸皮與肉片分離，看起來一點都不可口，竟然售價80元，讓原PO忍不住發文抱怨。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「太離譜」、「太扯了吧」、「這也敲太薄了吧」、「太…太狠了」、「誇張了吧」、「這技術真好，薄成這樣也能炸」、「吃了個寂寞」、「吃的是空虛」、「簡直詐騙」。

也有不少網友開玩笑回應「是不是寫比臉大雞排，不捶這麼扁，怎麼比臉大」、「算不錯了，有上、中、下三層」、「抿一下就好，可以抿很久」、「這技術高超」、「要搞那麼薄感覺也是不容易」、「老闆真的有下功夫」、「他賣的其實是麵皮」。

還有一樣住在南崁的同鄉尋問「哪間啊？我也在南崁怕踩雷」，原PO則苦笑回應「不行，不能只有我一個踩雷」。

南崁 桃園 爆料公社 雞排

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