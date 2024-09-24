民航局查星宇重落地、調閱黑盒子 機師工會擔心變監控

交通部民航局正調查星宇航空6月一起重落地事件，因調閱黑盒子紀錄，桃園機師職業工會擔心成常態、機師對話恐遭監控；民航局表示，一切依正常程序，學者也支持民航局保障飛安做法。

桃園市機師職業工會日前發函民航局，主要是因星宇航空6月一起A321neo飛機重落地事件，民航局調閱機上黑盒子，包括座艙語音通話器CVR與飛航錄器FDR，機師工會認為調閱黑盒子應是運輸安全調查委員會權責，重落地非屬重大意外，民航局不應調閱相關紀錄資料。

民航局今天回應，6月於菲律賓宿霧發生的重落地事件，目前仍由民航局調查中，檢視相關資料，是事件調查正常程序，以利釐清原因，提出改善措施。

根據航空器飛航作業管理規則第186條規定，航空器使用人於知悉航空器發生失事事件、重大意外事件或意外事件時，應立即通報民航局，並應保管相關飛航紀錄器及所有資料以備調查。

運安會在星宇於宿霧重落地事件上，協助民航局解讀黑盒子，運安會航空調查組組長劉東明今天告訴中央社記者，做法並無不當。

桃園市機師職業工會理事長李信燕今天告訴中央社記者，不少機師擔心民航局若隨時可調閱駕駛艙內通話錄音等相關紀錄，有如被監控。

朝陽科大飛航系主任盧衍良今天接受記者訪問表示，民航局的職掌與運安會略有不同，運安會本著於失事或重大意外事件之調查，以避免類似事件再發生，但民航局基於飛安監理之責，對於航空公司安全運作的監管也有職責，舉凡疑似事件即須進行通報，而事件成立與否則由主管機關依法進行後續處置，畢竟事涉上百條旅客生命財產的確保，組員不應以各種理由規避。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏說，重落地有不同程度，民航局監理飛航安全，若是嚴重程度的重落地，民航局調閱相關紀錄、查明原因很合理，且若一切都符合規定，機師也不用擔心。