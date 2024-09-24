環團調查戶外遊憩易產生河川廢棄物 籲普及循環容器

荒野保護協會今天發布新聞稿表示，經調查發現，河川廢棄物分布有非常高比例受人類遊憩活動影響，如露營區等戶外活動熱點，希望政府加強推動循環包裝、容器普及。

荒野協會自2021年開始分別在台中烏溪、新竹頭前溪、台北淡水河、高雄後勁溪進行川廢調查，經過這幾年記錄與分析發現，海洋廢棄物大多來自河川廢棄物。

根據調查，海洋廢棄物前3名為塑膠瓶罐、菸蒂、吸管；而河川廢棄物前3名為塑膠瓶罐、塑膠袋、一次用飲料杯（含吸管及免洗餐具等），顯示海洋廢棄物大多來自河川，而海岸邊無法計量的塑膠碎片可能來自川廢的塑膠袋。

荒野指出，如果以露營區數量為戶外活動熱點為指標，會發現河川廢棄物熱點與民眾戶外遊憩區域相關，顯示人潮密集的開放空間廢棄物管理不易，成為川廢主要來源。

荒野並提出3大呼籲。首先針對特定區域強制使用循環容器，如風景區、森林遊樂區、國家公園等人潮密集開放空間強制使用循環容器系統，並有規劃、有時間性禁用一次性物品。

第二則是增加民眾使用循環包裝選擇。偏鄉地區廢棄物處理並不容易，由於人口密度低，清潔隊人力有限，以至於垃圾必須堆置家中；若整個消費體系有提供使用循環包裝選項，則將提供垃圾處理不易的偏鄉、離島地區有不需處理廢棄物的選擇，期望可減少家庭垃圾任意棄置問題。

最後則是再次強調源頭減量。包含塑膠袋、食品容器、飲料杯等一次用物品須源頭減量，將可大量減少河川廢棄物，更同時降低流入海洋的機會。