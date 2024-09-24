快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

環團調查戶外遊憩易產生河川廢棄物 籲普及循環容器

中央社／ 台北24日電

荒野保護協會今天發布新聞稿表示，經調查發現，河川廢棄物分布有非常高比例受人類遊憩活動影響，如露營區等戶外活動熱點，希望政府加強推動循環包裝、容器普及。

荒野協會自2021年開始分別在台中烏溪、新竹頭前溪、台北淡水河、高雄後勁溪進行川廢調查，經過這幾年記錄與分析發現，海洋廢棄物大多來自河川廢棄物。

根據調查，海洋廢棄物前3名為塑膠瓶罐、菸蒂、吸管；而河川廢棄物前3名為塑膠瓶罐、塑膠袋、一次用飲料杯（含吸管及免洗餐具等），顯示海洋廢棄物大多來自河川，而海岸邊無法計量的塑膠碎片可能來自川廢的塑膠袋。

荒野指出，如果以露營區數量為戶外活動熱點為指標，會發現河川廢棄物熱點與民眾戶外遊憩區域相關，顯示人潮密集的開放空間廢棄物管理不易，成為川廢主要來源。

荒野並提出3大呼籲。首先針對特定區域強制使用循環容器，如風景區、森林遊樂區、國家公園等人潮密集開放空間強制使用循環容器系統，並有規劃、有時間性禁用一次性物品。

第二則是增加民眾使用循環包裝選擇。偏鄉地區廢棄物處理並不容易，由於人口密度低，清潔隊人力有限，以至於垃圾必須堆置家中；若整個消費體系有提供使用循環包裝選項，則將提供垃圾處理不易的偏鄉、離島地區有不需處理廢棄物的選擇，期望可減少家庭垃圾任意棄置問題。

最後則是再次強調源頭減量。包含塑膠袋、食品容器、飲料杯等一次用物品須源頭減量，將可大量減少河川廢棄物，更同時降低流入海洋的機會。

塑膠袋 廢棄物 露營區

延伸閱讀

垃圾四處流！宜蘭安農溪接連遭偷倒廢棄物 民眾痛心生命之河被汙染

法令生效！加州超市禁用塑膠購物袋 2026年1月上路

批一新旅館未依環評法如實登載 環團要求南投縣府退件

環團參與紐約氣候週遊行 手舉標語「別遺落台灣」

相關新聞

未來1周持續溼答答 涼空氣下來漸降溫、關注它是否成颱

未來1周水氣偏多，中央氣象署預報員趙竑表示，迎風面整天不定時降雨為主，背風側午後局部雷陣雨為主。留意午後瞬間較大雨勢，山...

完成1縣市1氣象站最後拼圖 雲林古坑氣象站周四啟用

為完備國土氣象監測與服務體系，中央氣象署2009年起推動「一縣市一氣象站」，設置能夠觀測溫度、風雨、溫度的氣象站，氣象署...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

花80元買張雞肉紙！他買雞排衰踩雷 「皮肉分離」還被調侃：老闆技術高超

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在桃園南崁的南上路「以為自己花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙」，照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「可以拿來擦屁股了！」

台鐵中壢臨時站施工 今起至周五2班次區間車可能延誤

因應鐵道局辦理「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，台鐵公司表示，昨天起至9月28日周六配合鐵道局辦理C003標中壢...

民航局查星宇重落地、調閱黑盒子 機師工會擔心變監控

交通部民航局正調查星宇航空6月一起重落地事件，因調閱黑盒子紀錄，桃園機師職業工會擔心成常態、機師對話恐遭監控；民航局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。