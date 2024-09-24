聽新聞
0:00 / 0:00
仍有熱低發展可能 賈新興：10月宜蘭有持續性且異常降雨
何時天氣轉涼？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼；10月2日至3日觀察大陸冷高壓建立的狀況及其趨勢。
未來天氣部分，他說，明天至周日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。明天彰化以北及宜花有局部陣雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨或雷雨。周四，嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五，新竹以北沿海及宜花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南、 新北山區及宜花東有局部短暫陣雨。
賈新興表示，周六，北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周一，各地天氣穩定，午後高屏山區有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨。下周三有受低壓外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後南投以北及宜花有局部短暫陣雨。下周四東北角有零星短暫雨，午後花東及屏東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。
賈新興說，下周三至下周四，觀察大陸冷高壓建立的狀況及其趨勢。明天起，觀察琉球群島附近低壓發展狀態，以及9月底於菲律賓東方熱帶性低氣壓發展的機率。
短期氣候趨勢部分，賈新興表示，預測顯示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有持續性且異常降雨發生的機率，中南部進入乾季。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言