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仍有熱低發展可能 賈新興：10月宜蘭有持續性且異常降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天彰化以北及宜花有局部陣雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨或雷雨。記者侯永全／攝影
明天彰化以北及宜花有局部陣雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨或雷雨。記者侯永全／攝影

何時天氣轉涼？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼；10月2日至3日觀察大陸冷高壓建立的狀況及其趨勢。

未來天氣部分，他說，明天至周日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。明天彰化以北及宜花有局部陣雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨或雷雨。周四，嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五，新竹以北沿海及宜花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南、 新北山區及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周六，北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周一，各地天氣穩定，午後高屏山區有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨。下周三有受低壓外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後南投以北及宜花有局部短暫陣雨。下周四東北角有零星短暫雨，午後花東及屏東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周三至下周四，觀察大陸冷高壓建立的狀況及其趨勢。明天起，觀察琉球群島附近低壓發展狀態，以及9月底於菲律賓東方熱帶性低氣壓發展的機率。

短期氣候趨勢部分，賈新興表示，預測顯示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有持續性且異常降雨發生的機率，中南部進入乾季。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

宜蘭 賈新興 雨量

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