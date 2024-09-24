鋒面北抬降雨趨緩 北部短暫陣雨、午後山區熱對流雷陣雨

近期天氣不穩定。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，過去兩天接續熱帶性低氣壓及鋒面的影響，各地都累積不少降雨。今天隨著建立於北台灣一帶的鋒面北抬至北部海面，過去台灣周圍對流雲系消長的情況也減少許多，整體天氣有所趨緩，台灣大致為西南風環境，北部仍受零散的鋒面對流雲系影響，有短暫陣雨，不過降雨影響的程度已明顯減弱。

林孝儒表示，今天天氣隨鋒面北抬而有所好轉，中南部至花東地區為晴時多雲天氣，午後山區有熱對流短暫雷陣雨機會，北部及宜蘭地區仍受局部鋒面雲系影響，為陰或多雲天氣，但午後可能還是有機會伴隨熱力作用，山區有熱對流雷陣雨及較大雨勢可能。過去兩天累積不少降雨量，前往山區提高警覺，並攜帶雨具，隨時注意天氣變化。

今晚入夜至明天，北方鋒面將再度通過北台灣影響，林孝儒表示，北部及東部再轉有廣泛短暫陣雨或偶雷雨，不過鋒面強度減弱，整體通過時能帶來的降雨量就較有限，而中南部影響又更小，將持續為晴時多雲，午後山區熱對流短暫雷陣雨天氣。

而周四至周末台灣附近將持續為東北風環境，林孝儒表示，主要的降雨型態將為北部及東部有迎風地形短暫陣雨，而中南部則以午後熱對流雷陣雨為主，不過周五至周末環境水氣將有減少的趨勢，降雨機率相對較低，各地天氣穩定性算略有提高，仍防範午後局部雷陣雨或其他突發天氣變化。