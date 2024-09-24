海面有2個旋轉中心 鄭明典：2個低壓互動可能影響未來天氣

從衛星雲圖可見海面上有兩個旋轉中心。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，對照模式，這兩個小低壓模式都有掌握，「左側這個似乎比模式預測的明顯」。這兩個低壓的互動，可能影響台灣未來的天氣，可以好好觀察。

中央氣象署表示，在日本南方海面的，向東北東移動，時速20公里，鋒面由此中心向西南西延伸，經台灣北部海面至臺灣海峽北部。今天鋒面逐漸北移至北部海面，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午西半部沿海及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部、東部山區有局部較大雨勢發生的機率，今晚至明天鋒面通過，中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門為多雲，南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。