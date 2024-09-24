快訊

日本近海規模5.9地震！八丈島見「50公分」浪高 氣象廳發海嘯警報

爆簽約大陸公司 吳慷仁搭機洩行蹤回應：「跟著感覺走」

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

聽新聞
0:00 / 0:00

海面有2個旋轉中心 鄭明典：2個低壓互動可能影響未來天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有兩個旋轉中心。圖／取自鄭明典臉書
有兩個旋轉中心。圖／取自鄭明典臉書

從衛星雲圖可見海面上有兩個旋轉中心。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，對照模式，這兩個小低壓模式都有掌握，「左側這個似乎比模式預測的明顯」。這兩個低壓的互動，可能影響台灣未來的天氣，可以好好觀察。

中央氣象署表示，在日本南方海面的，向東北東移動，時速20公里，鋒面由此中心向西南西延伸，經台灣北部海面至臺灣海峽北部。今天鋒面逐漸北移至北部海面，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午西半部沿海及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部、東部山區有局部較大雨勢發生的機率，今晚至明天鋒面通過，中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門為多雲，南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署 鄭明典 雷雨

延伸閱讀

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

北台灣降雨增強跟它有關 鄭明典1張圖解惑

已過中秋仍悶熱像夏天 鄭明典曝原因：氣溫還降不下來

貝碧佳颱風增強中 鄭明典po圖：雲系組織起來了

相關新聞

仍有熱低發展可能 賈新興：10月宜蘭有持續性且異常降雨

何時天氣轉涼？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天...

生理期一來就頭痛 專家：補充「5種營養品」緩解經前症候群

女性生理期來之前，容易有心情低落、易怒的情緒反應，以及胸部脹痛、腹痛、腹瀉、嗜睡的生理症狀。藥師李昱興表示，「偏頭痛」是...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

海面有2個旋轉中心 鄭明典：2個低壓互動可能影響未來天氣

從衛星雲圖可見海面上有兩個旋轉中心。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，對照模式，這兩個小低壓模式都有掌握，「左側這個似乎比...

大雨特報！午後全台雷雨 明鋒面過水氣增 周四東北風到

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天金門及馬祖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

影／去野外找未來！氣候變遷加劇 從採集文化找尋抗旱耐淹的植物基因

台東縣部落疑似集體食物中毒案件，已造成12人送醫，3人死亡，衛福部緊急檢驗小米粽的五種食材，材料包括血桐葉、蝸牛、竹筍、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。