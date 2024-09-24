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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

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午後熱對流大台北雷陣雨 未來1周天氣不穩定

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面前緣偏南風，天氣持續不穩定。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
鋒面前緣偏南風，天氣持續不穩定。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天至周三副高勢力將往南海西伸，台灣附近偏南風至西南風水氣將有所減少，但北方的弱北風仍有機會延伸至北部地區，各地為多雲或晴天氣，迎風北部有局部短暫陣雨，愈往南天氣相對愈穩定，但午後都還是有熱對流短暫雷陣雨機會，雨勢將較集中於山區。

天氣風險公司表示，周四至周末琉球群島或至菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展跡象，雖然目前看起來對台灣沒有太直接的影響，但大環境將轉為東北風主導，降雨型態將為北部及東部有迎風地形短暫陣雨，而中南部則以午後熱對流雷陣雨為主。

至於今起3天逐日天氣預報，今天台灣位於鋒面前緣，偏南風水氣仍多，西半部有短暫陣雨，大台北地區午後有雷陣雨。今天晚間至明天，鋒面再度接近台灣北部，北部轉陰陣雨或雷雨，中部也有短暫陣雨。周四偏北風南下，東半部水氣較多，降雨較明顯，西半部則是多雲天氣為主。

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