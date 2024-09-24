大雨特報！午後全台雷雨 明鋒面過水氣增 周四東北風到

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天金門及馬祖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天鋒面逐漸北移至北部海面，澎湖、金門及馬祖整天仍有短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖雨勢會較大些，至於西半部沿海及東北部地區清晨至上午也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲。

今天午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部山區並有局部較大雨勢發生的機率。晚上開始受鋒面通過影響，中部以北及東半部仍有機會下雨。數日降雨，各地山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。各地及澎湖、金門高溫30至34度，低溫24至26度，馬祖整天氣溫則介於21至26度。清晨各海域風浪仍大，海邊活動注意，白天後會逐漸減小。

明天鋒面通過來到東半部海面，中部以北及東半部整天皆有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。沿海風、浪較為緩和。北台灣高溫30度以下，其他地區31至33度；澎湖31度、金門31度、馬祖29度。

周四至周日鋒面來到東半部海面後，氣象署表示，雖然結構會變差，但東半部外海到巴士海峽仍為低壓帶，台灣附近為東北風環境且水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周四、周五東半部有局部較大雨勢發生的機率。各地31至33度高溫；澎湖31度、金門31至32度、馬祖30度。周四、周五沿海風、浪較為緩和，周六、周日有增大趨勢。

下周一台灣附近轉為低壓帶環境，降雨有增多趨勢，除北部及東半部地區外，恆春半島整天也有機會下雨，東半部及恆春半島若對流雲系發展旺盛，有雷雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。沿海風、浪偏大。各地高溫31至33度；澎湖31度、金門31度、馬祖30度。

下周二至周四台灣位處低壓帶環境，水氣偏多天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨；菲律賓東方海面未來仍為大低壓區，期間內亦有熱帶系統發展的可能性。