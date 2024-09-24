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健康你我他／咬肉乾牙崩教訓 吃零食改小口試

聯合報／ 文／郭碧雲（北市松山）
牙齒因咬肉乾崩斷，多次進出牙醫診所。圖／郭碧雲提供
牙齒因咬肉乾崩斷，多次進出牙醫診所。圖／郭碧雲提供

我有一口潔白健康的牙齒。70歲前沒有蛀牙，我的體質好之外，跟我勤於保養有關。餐後一定刷牙、牙線潔牙，每年還自費深度洗牙。但這一口亮晶晶的健康牙齒，去年破功了。

退休後，我應某社團之邀，帶領古典詩文讀書會，會員大多是退休公教人員。在古典詩文間悠遊數年，師生感情如家人。常有人帶零食和大家分享，有好手藝的媽媽們不甘好滋味湮沒在自家廚房，因此常在期終舉辦聚餐，每人帶一道菜，熱鬧的過完一期又一期的讀書會。

去年底的聚餐，有一盤名店肉乾，醬紅色的外表，深沉的香味，代表它味道夠，一片一片很有分量的擺放在餐盤中。我拿了一片，哦！咬不動！不能放回去！丟棄，捨不得，於是我又放在嘴裡撕咬、啃食。「喀嚓！」一片如名片般白素、大小如小指甲的牙冠片崩斷。我大驚失色，匆匆離席找牙醫。

右上第二臼齒崩了個大洞，醫師建議植牙、架牙橋二選一。我選架牙橋，做三顆假牙，把我那顆崩了半邊的牙緊緊包住。10幾次進出牙醫診所，歷經刺耳鑽牙機在耳邊呼嘯、拔牙酷刑，掛號費、假牙費幾乎耗去我兩個月退休金。

現在我見到以往愛吃的牛肉乾、硬豆干、鐵蛋…，再也不敢肆意滿足口欲。所有放入口中的零食，手先捏一捏，小口小口的放入口，門牙先試它的軟硬。這是那片肉乾給我的教訓。

假牙 牙齒 零食

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