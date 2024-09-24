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心臟復健 降低術後再發病風險

聯合報／ 莊泓叡／台大醫院復健部醫師
心臟復健包含基本評估、三高管理、戒菸、營養諮詢、心理支持和運動訓練等要素。圖／123RF
心臟復健包含基本評估、三高管理、戒菸、營養諮詢、心理支持和運動訓練等要素。圖／123RF

王大姐在家中突然感到胸痛、冒冷汗，被診斷為心肌梗塞，幸好及時救治保住性命，但病後體力明顯下降，生活品質大受影響。醫師建議她接受心臟復健治療，透過藥物、飲食、運動及心理支持，大姐的心肺功能逐漸恢復，如今不僅能獨立生活，還積極參與社區活動。她感激心臟復健讓她重獲新生活。

心臟復健是一個綜合性治療，目的在幫助慢性或亞急性的心臟病人透過自己努力，恢復最佳的生理、心理及社會狀態，保持適當的功能，並藉由健康行為延緩或反轉疾病病程。心臟復健包含基本評估、三高管理、戒菸、營養諮詢、心理支持和運動訓練等要素。

心臟復健有助於降低心臟病發作再住院風險，對於心肌梗塞後的病人甚至能降低死亡率。此外，它還能提升心肺功能、改善血壓、血糖、血脂、自律神經及肌肉功能，並促進骨質密度及心理健康，預防癌症風險。復健後，病人不再喘吁吁，活動變得更輕鬆。

心臟病患者包括心肌梗塞、心臟衰竭或心臟手術後的病人，通常需要接受心臟復健。可經由醫師轉介或自行至復健科心臟復健門診就診諮詢，經醫師評估認為適合者，可開始進行復健療程，一般持續3至6個月，每周1至3次復健治療。

傳統心臟復健必須在醫院進行，由治療師一對一指導做運動訓練。對於無法到院的病人，則可以選擇居家或混合醫院及居家模式的復健。心臟復健運動包含有氧運動、阻力訓練及呼吸訓練，依照醫師開立的運動處方，治療師會根據病人進展調整運動強度。

在復健期間，病人應依指示按時服藥，並量測心跳、血壓、體重或血糖，注意自己身體狀況，並建立良好的飲食、運動及其他健康的生活作息，持之以恆。民眾若有參加心臟復健的相關問題，歡迎至醫院復健部就診諮詢。

復健 運動 醫師

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