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健康主題館／打噴嚏腰背痛 小心椎間盤突出

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
下背痛、臀部疼痛，甚至延伸到大腿、小腿，可能是「椎間盤突出」。圖／123RF
下背痛、臀部疼痛，甚至延伸到大腿、小腿，可能是「椎間盤突出」。圖／123RF

●長期姿勢不良，是椎間盤突出致病主因

●若壓迫到神經，有痠麻、刺痛感

●運動、強化核心肌群可改善

許多上了年紀的人，常發生腰痠背痛，現代上班族因久坐久站，有時也會出現下背痛、臀部疼痛，甚至一路往下延伸痛到大腿、小腿。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，這些惱人的疼痛問題，可能是「椎間盤突出」惹的禍，若壓迫到神經，還會引發坐骨神經痛。

坐姿不正確 痛感延伸大腿

「長期姿勢不良」是椎間盤突出的最大主因，武俊傑強調，民眾上班沒有正確靠著椅背、下班回家躺臥在沙發上，這些錯誤的動作累積會造成腰椎傷害。他以診間一名57歲中年男子為例，該患者身體兩邊的大腿外側、接近臀部上方位置疼痛了數個月，狀況時好時壞，嚴重時連睡覺都會被痛醒。

患者陸續求診神經外科、骨科、神經內科，也做過徒手治療，有時候站久一點或打噴嚏，又引起腰部及背部的疼痛，無法徹底改善。經X光檢查，顯示第五腰椎及第一薦椎間隙狹窄，診斷為「腰椎間盤突出」，經過復健治療三個月後，疼痛症狀明顯改善，武俊傑鼓勵患者持續復健。

誤以為拉傷 拖到下背麻木

除了長期姿勢不良，武俊傑提醒，經常彎腰搬重物、受外力撞擊，均有可能導致椎間盤突出。當這些壓力持續累積對腰椎造成負擔時，會慢慢出現局部不適感，民眾常忽略腰背疼痛，以為是疲勞或拉傷所致，直到下背部麻木、無力、肢體僵硬以及經常性的疼痛，才發現事情大條了。

罹患椎間盤突出的患者，常因疼痛而坐立難安、夜不成眠、不良於行；有些人症狀反反覆覆數年，也有人瞬間發作就非常嚴重。武俊傑表示，當神經被壓迫嚴重，會從腰部、臀部、一直到腿部出現痠、痛、麻、無力，即造成坐骨神經痛，可能會感覺到尖銳的刺痛，令人非常難受。

椎間盤突出 多做伸展動作

如何預防椎間盤突出？武俊傑強調，要多注意工作型態及日常生活習慣，避開對腰椎負荷過大的NG行為。尤其要多「運動」，包括伸展動作、強化背部和核心肌肉的運動，讓肢體更有力。

大部分的椎間盤突出，經問診、理學及影像檢查，都可以診斷出來。武俊傑指出，經確診後，一定要針對造成椎間盤突出的原因徹底改善，可利用腰椎牽引治療加強復健，再配合日常生活的姿勢調整，以及強化核心肌群運動，可以改善腰部椎間盤突出的問題。

熱敷或泡澡 放鬆緊繃肌肉

痠痛藥布或藥膏含有消炎止痛藥的成分，對輕微的腰痠背痛或肩頸痠痛有減緩症狀效果，但治療效果有限。平常自我保健，武俊傑建議，可使用熱敷或泡澡等方式，放鬆緊繃的肌肉；另外，中醫針灸治療對疼痛的改善亦有幫助。

復健 患者 椎間盤突出

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