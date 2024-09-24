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癌症新藥給付加速 病團盼解3限制

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導

陳媽媽四年前因久咳而就醫，確診為非小細胞肺癌，基因檢測結果是罕見基因突變，醫師建議，併用二種標靶藥物，每月藥費約十四萬元，一年存活率不到四成，與家人討論後，自費用藥，迄今支付逾七百萬元。健保年初給付雙標靶藥物，但條件竟為「需化療失敗」，她被拒於門外。

近年來，健保署加快癌症新藥的給付速度，一一二年迄今，納入健保品項數為一一○至一一一的二倍之多，但對於許多癌友來說，卻可能看得到、吃不到，因健保設下「限縮時間或療程」、「限制使用對象」、「不得並用或替換」等三大條件。

癌症希望基金會統計一○八至一一三年四月共四十八項抗癌新藥納入給付，其中超過百分之六十六藥物限縮給付條件，十六項血液癌症新藥均遭設限，乳癌八項新藥中則有五種藥物被限縮用藥資格。至於位居十大癌症之首的肺癌，八項新藥中則有四種藥物被限縮，未符合國際臨床指引。

癌症希望基金會董事、中山醫大附設醫院前副院長暨胸腔外科醫師陳志毅說，健保將部分肺癌標靶及免疫治療藥物限縮於晚期，無法早期用藥：另限制標靶與免疫治療不得替換等，大大影響治療效果及存活率，而這正是台灣癌友存活率落後他國的主因之一。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林表示，血癌新藥限縮嚴峻，許多病人只能自費用藥，有些直接放棄治療，或自行遞減藥量，宛如慢性死亡。癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏指出，部分乳癌標靶藥物硬性規定僅給付廿四月，即使治療效果顯著，時間一到，就停止給付。

對此，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，新藥納入給付，過程嚴謹，如臨床醫師覺得給付規定過於嚴苛，損及癌友權益，或「下車機制」（如用藥僅限兩年）不盡合理，也請透過醫院或醫學會提出最新醫學實證數據，提案至專家會議、共擬會議，如審查通過，就可調整給付規定。

黃育文強調，署長石崇良上任後積極推動多項藥品政策改革，爭取增加癌症基金等預算，就是希望新藥給付，能與國際標準、方法接軌，未來仍將持續精進。

健保署 癌症 醫師

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