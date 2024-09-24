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立陶宛室內樂團 12月登台
波羅的海三國之一立陶宛共和國近年與台灣關係密切，除政經合作，也將有藝術交流。成立於1960年的「立陶宛室內樂團」做為立陶宛重要的文化大使，12月初將由國際知名小提琴家兼指揮家謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov）領軍來台，除了多首經典名曲，也將呈現立陶宛曲目「波麗路（Bolero）」，早鳥優惠到9月25日止，古典樂迷千萬別錯過。
立陶宛室內樂團是1960年由立陶宛知名小提琴家、指揮家與教育家薩利烏斯．松德基斯教授（Saulius Sondeckis）創立，過去60多年來與眾多獨奏家、指揮家和合唱團密切合作，2008年由謝爾蓋．克里洛夫接任藝術總監後，受到各界高度推崇，被譽為歐洲最優秀室內樂團之一。
該樂團常在歐洲各國巡迴演出，將於12月8日來台，這是立陶宛室內樂團首次造訪寶島，獻上薩拉沙泰的「流浪者之歌」與「序奏與塔朗泰拉舞曲」等古典名曲，也將演奏前立陶宛文化部副部長兼作曲家拉傑納斯（Faustas Latėnas）創作的曲目「波麗路」。
聯合數位文創主辦的「克里洛夫 X 立陶宛室內樂團」音樂會，12月8日在台北國家音樂廳登場，購票可洽udn售票網（https://reurl.cc/A2X2AE），服務專線02-26491689 #1（周一至周五9:30~17:00）。
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