快筆記！PlayStation 30周年紀念主機台灣開賣資訊一次看
粉絲們要暴動啦！慶祝初代PlayStation主機推出30周年，宣布推出一系列結合復古元素與全新機種的一系列紀念商品，而這系列商品也將於台灣開放預購，想要入手的民眾趕快記下以下時間、網址準備搶購。
全球限量12,300台的PlayStation 5 Pro主機–30周年限量版組合包，以及DualSense Edge無線控制器–30周年限量版（單獨販售），將於9月26日下午2點起，於預購網址：https://reurl.cc/5dXZzR開放預購。
另外，自9月26日起，玩家可向授權經銷通路預購以下「PlayStation30週年紀念系列」，包括PlayStation 5數位版–30周年限量版組合包、PlayStation Portal遙控遊玩機–30周年限量版（單獨販售），以及DualSense無線控制器–30周年限量版（單獨販售）。
全新限量版的設計向PlayStation 30年來的遊戲歷史致敬，限量版主機的靈感來自1994年12月3日推出的首款PlayStation主機，採用初代PlayStation的經典配色，並將其融入最新的PS5硬體產品中。
PlayStation 5 Pro主機–30周年限量版組合包，內含限量版PS5 Pro主機，內建2TB SSD，並在支援Wi-Fi 7的地區提供此連線標準。同時提供對應的限量版周邊機器：DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器、DualSense充電座，以及適用光碟機的主機護蓋（光碟機另售）。另外還包含1個直立架以及特別收藏品，包含初代PlayStation控制器風格的連接線端子外殼、4條PlayStation形狀的連接線束線帶、PlayStation貼紙、限量版PlayStation海報（共有30款設計，隨機附送其中1款），以及PlayStation迴紋針。
而PlayStation 5數位版–30周年限量版組合包，則是內含限量版PS5數位版主機，內建1TB SSD，同時提供對應的限量版周邊機器：DualSense無線控制器及適用光碟機的主機護蓋（光碟機另售）。同樣也包含1個直立架以及特別收藏品。
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