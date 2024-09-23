秋冬新冠病毒非「一個人的武林」 醫：呼吸道病毒恐大爆發

今年秋冬，呼吸道病毒恐會大爆發。成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，新冠病毒持續變異，去年冬天新冠死亡人數是流感的9倍，預計今年12月可能會再有一波高峰，尤其從12月的聖誕節、跨年等活動不斷，並會持續到明年一月底的農曆春節。但他提醒，不只是新冠肺炎，現在醫院的呼吸道感染患者爆滿，接下來秋冬更是呼吸道疾病盛行時期，一定要特別注意。

吳至行說，現在新冠病毒株正在轉換，本來是JN.1，但KP.3正慢慢上升，11、12月天氣愈來愈冷，群聚機會愈來愈多，疫情會慢慢升溫，加上10月國慶假期，一路到12月就會爆發。

吳至行也提醒，疫情鬆綁後，已經不戴口罩了，全民放鬆警惕，但醫院在急診的呼吸道感染患者是爆炸的，主要是口罩一鬆綁，病人就開始增加，建議仍要盡快接種疫苗做好自我保護。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，新冠病毒是非常強的病毒，過去2至3年疫情嚴峻時，「就是一個人（病毒）的武林」，一支病毒霸主就占據所有的病毒對人的影響，相對其他的病毒沒有機會侵犯人類，但隨著新冠病毒愈來愈可以在人群間傳染 ，代表病毒愈來愈適應人類。

因此，去年新冠疫情趨緩後出現免疫負債，人類被各種病毒、細菌侵犯，且病毒流行期已經錯亂，包括在秋冬流行的新冠、流感、呼吸道融合病毒、腺病毒等在夏天仍然可見，預估此情形將持續3至4年。

黃振國說，病毒的世界很難預測，民眾一定要預防甚於治療，目前感染新冠病毒後，政府仍提供新冠抗病毒藥物，但如果有天政府不提供了，病人需自費購買時，一盒藥物需3萬元，且現在民眾多不再快篩，根本不知病毒在哪裡，呼籲公費提供可以預防注射的疫苗要盡快施打。