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民航團體鬥爭！飛行員協會控冒名 機師協會批不實指控

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園市機師職業工會理事長李信燕（前排右3）參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供
桃園市機師職業工會理事長李信燕（前排右3）參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供

中華民國民航飛行員協會近日控訴，桃園市機師職業工會冒用協會的英文全稱及縮寫「ALPA」，向工會里長李信燕提出勸導並要求更正遭拒，批評李妄意孤行、明知侵權仍執意為之，無視法令規章；機師公會今反批協會不實指控，強調近年積極參與國際組織，甚至取得國際活動的主辦權，冒用名義的指稱實屬無稽。

民航飛行員協會日前在官網發布聲明稿，指出該會（Airline Pilots Association， ALPA）成立於1995年，為內政部合法登記全國性社團法人，也是台灣唯一代表ALPA的組織，主辦及參與各項飛安技術交流，並擔當國際及兩岸民航交流的橋樑。

民航飛行員協會指控，桃園市機師職業工會（TUP）自今年5月以來，未經許可擅自冒用該協會英文全稱及代表縮寫ALPA，於國內外從事公開宣傳活動混淆誤導視聽。查證屬實後，當面向其法人代表李信燕提出勸導，並嚴正要求立即停止該等不當行為並公開澄清更正，被李以有所需求回絕。

民航飛行員協會表示，已對李信燕採取法律途徑，並公告國內外相關單位，嚴正澄清此事，以正視聽，避免為工會冒名舉辦相關活動發生混淆誤導。

機師工會今發布聲明稿回應，指工會2014年成立至今，會員來自國內中華航空、長榮航空、星宇航空等各大主要航空公司機師，會員規模逾1500人，為台灣唯一具實質代表性的機師組織。

2019年以來，工會開始參與相關國際機師工會組織的活動，並陸續成為星空聯盟飛行員協會（ASAP）、天合聯盟飛行員協會（SPA）的正式成員。後更進一步以觀察員身分，參與「航空公司飛行員協會國際聯合會（IFALPA）」相關會議。

機師工會強調，IFALPA是由近100個國家，代表全球超過10萬名飛行員所組織的國際組織，近年來該會一直為代表台灣機師參與IFALPA會議及活動的唯一組織。

機師工會表示，去年10月底，工會爭取到星空聯盟飛行員協會執行理事會，首次於台北舉行，民航史上第一次主辦國際飛行員組織重大會議，開幕式還邀請到時任副總統賴清德出席致詞。

機師工會說明，因近年多次代表台灣機師參與國際飛行員組織活動，在參考1931年全球最早成立、目前代表美國與加拿大約7.8萬名飛行員的工會組織「ALPA」命名，在未調整工會中文組織名稱情況下，理事會決議，將工會英文名稱與國際接軌，進而調整為ALPA-T。

針對民航飛行員協會控訴冒用名義，機師工會表示，民航飛行員協會在其網站所揭示登記的英文名稱為「AIRLINE PILOTS ASSOCIAITON R.O.C」，然而其網站上所呈現協會英文名稱則為「Airline Pilots Association Taiwan」。

又同樣出自該協會網頁介紹，其與中國民航飛行員協會合辦會議時，所使用的名稱則為「台灣中華民航飛行員協會」。無論何種名稱，皆與機師工會中文名稱或英文名稱ALPA-T無相似性，「冒用」之指稱實屬無稽。

機師工會表示，對於該協會公開不實指控工會「冒用其名義進行活動」，工會予以嚴正譴責，也將與法律顧問研議、進行完整蒐證，並採取必要的法律途徑，以捍衛工會權益與名譽。

民航飛行員協會比較該協會與機師工會的差異。圖／截自民航飛行員協會官網
民航飛行員協會比較該協會與機師工會的差異。圖／截自民航飛行員協會官網
桃園市機師職業工會理事長李信燕曾參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供
桃園市機師職業工會理事長李信燕曾參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供
桃園市機師職業工會理事長李信燕曾參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供
桃園市機師職業工會理事長李信燕曾參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。圖／機師工會提供
民航飛行員協會指控機師工會的LOGO冒用其名義。圖／截自民航飛行員協會官網
民航飛行員協會指控機師工會的LOGO冒用其名義。圖／截自民航飛行員協會官網

機師 職業工會 英文

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